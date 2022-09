Otto ricoveri Covid in meno negli ospedali umbri

Nessun morto nell’ultimo giorno, in calo il tasso di positività

Otto ricoveri Covid in meno nelle ultime 24 ore negli ospedali umbri, nessun morto e tasso di positività in calo. È quanto emerge dai dati della Regione aggiornati a giovedì primo settembre. I ricoverati sono 145, quattro dei quali (uno in più) in terapia intensiva. Nell’ultimo giorno sono emersi 365 nuovi casi e 403 guariti. Gli attualmente positivi scendono così a 3.742 (38 in meno). Sono stati analizzati 2.313 tamponi, con un tasso di positività del 15,78 per cento (16,4 mercoledì).

Migliora la situazione degli attualmente positivi al Covid in Umbria, 440 per 100.000 abitanti nella settimana 24-30 agosto, 98 in meno rispetto a quella precedente. Emerge dal monitoraggio della fondazione Gimbe.

Secondo la quale si evidenzia anche una diminuzione dei nuovi casi del 21,5%, sempre rispetto alla settimana precedente. Riguardo alle vaccinazioni, per Gimbe il tasso di copertura con quarta dose è del 14,7% (media Italia 17,3%).