Elezioni, sorteggiato ordine liste sulle schede in Umbria

Utilizzato un bussolotto storico, serviva per giudici popolari

Sorteggiato l’ordine con il quale le liste appariranno in Umbria sulle schede per le prossime elezioni politiche, sia al plurinominale sia all’uninominale.

Le operazioni si sono svolte presso la Corte d’appello di Perugia in due diversi fasi, prima per la Camera e poi per il Senato. In entrambi i casi è stato utilizzato un bussolotto storico, in legno, che veniva impiegato per la scelta dei giudici popolari destinati a occuparsi dei processi penali. Alla Camera l’ordine sarà: Azione e Italia viva; Italia sovrana e popolare; Movimento 5 stelle; Unione popolare; la coalizione formata da Alleanza verdi e sinistra, +Europa, Impegno civico e Pd; Italexit, Noi di centro, Partito comunista italiano; Vita; il raggruppamento con Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi moderati.

Nelle due coalizioni di centro destra e centro sinistra l’ordine dei vari partiti che le compongono è scaturito da un ulteriore sorteggio. Ripetuto per entrambi i rami del Parlamento.

Al Senato l’estrazione ha determinato un ordine con: la coalizione Alleanza verdi e sinistra, Impegno civico, Pd e +Europa; Movimento 5 stelle; Azione e Italia viva, Partito comunista italiano, Italexit, Italia sovrana e popolare; l’altra coalizione con Noi moderati, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega; Unione popolare e Vita.