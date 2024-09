Incidente stradale a Calvi dell’Umbria questa mattina alle prime luci dell’alba

Grave incidente questa mattina alle prime luci dell’alba, un giovane per cause non ancora accertate è andato a impattare contro il muro di una casa sulla statale 71, la strada che collega Calvi e Otricoli

La squadra dei vigili del fuoco partita dalla centrale di Terni al arrivo sul posto non ha potuto fare altro che estinguere l’incendio dell’autovettura con al suo interno il giovane conducente deceduto.