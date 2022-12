Gubbio, gestione rifiuti: dal 1 gennaio arriva Sogeco

Il vicesindaco Tasso: “Grazie a Gesenu per il lavoro fatto e per i risultati importantissimi. Ora continuare su questa strada”

Cambio di gestione, a partire dal 1 gennaio, per i servizi di raccolta differenziata e smaltimento rifiuti: è infatti giunto al termine, dopo un lungo e intenso percorso di gara d’appalto, il procedimento per l’individuazione del gestore unico per tutta l’Alta Umbria. Il soggetto incaricato per i prossimi 15 anni sarà la società umbra Sogeco, e in particolare a Gubbio arriverà ECE srl, attualmente gestore operante ad Assisi e Valfabbrica. Si apre dunque una nuova fase per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.