Ospedale Branca, donata apparecchiatura al reparto di pediatria. Ad acquistarla è stata l’associazione “Il Magico Mondo di Melania”

Un laringoscopio per uso clinico, del valore di 15.750 euro, destinato alla Pediatria del Presidio ospedaliero di Gubbio – Gualdo Tadino. In questo consiste l’ultima donazione effettuata da “Il Magico Mondo di Melania”, associazione creata dai genitori (Erika Sannipoli e Mauro Barbacci) che hanno vissuto la perdita di una figlia, Melania, ospedalizzata dalla nascita per gravi patologie.

L’apparecchiatura è stata consegnata lunedì 23 settembre da Mauro Barbacci, vice presidente dell’associazione, alla presenza di Teresa Tedesco, direttore del Presidio ospedaliero di Gubbio – Gualdo Tadino dell’Usl Umbria 1, insieme ai direttori di struttura complessa Guido Pennoni (Pediatria), Dario Rossetti (Ostetricia e Ginecologia) e Romano Graziani (Anestesia e Rianimazione). Presente per conto della Fondazione Perugia, che ha contribuito alla donazione effettuata da Il Magico Mondo di Melania, anche il consigliere Pasquale Parise.

“Ringraziamo i signori Sannipoli e Barbacci per la preziosa donazione che hanno effettuato e per la vicinanza al nostro ospedale. Grazie alla loro generosità lo scorso anno abbiamo ricevuto sei nuovi televisori per il reparto di Pediatria. Oggi (martedì 23 settembre, ndr), invece, ci donano questo videolaringoscopio neonatale-pediatrico che consentirà di facilitare le intubazioni difficili di neonati e bambini nei casi di grave distress respiratorio ed asfissia. Lo strumento per le sue caratteristiche risulta più idoneo e meno rischioso nella gestione delle vie aeree in età neonatale e pediatrica e potrà essere utilizzato sia dai pediatri che dai rianimatori”, hanno dichiarato i dottori Tedesco e Pennon