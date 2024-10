Ospedale di Branca, donati 4 televisori per il reparto di Cardiologia

Quattro televisori per le camere di degenza del reparto di Cardiologia del Presidio ospedaliero di Gubbio – Gualdo Tadino dell’Usl Umbria 1. In questo consiste la nuova donazione dell’associazione “Gli amici del Cuore” di Gubbio, realizzata in collaborazione con l’associazione “Sotto il campanone” grazie alla somma raccolta da un torneo di burraco.

La cerimonia di consegna si è tenuta mercoledì scorso, presso la sala riunioni dell’auditorium dell’ospedale, alla presenza di Teresa Tedesco, direttore sanitario dell’ospedale di Branca, Euro Antonio Capponi, direttore facente funzione del reparto di Cardiologia, Mariolina Vispi, presidente dell’associazione Gli amici del cuore, Angela Scotti e Nadia Tomarelli, rappresentanti dell’associazione Sotto il campanone.

La dottoressa Tedesco ha voluto ringraziare Gli Amici del Cuore per questa nuova donazione e per la presenza attiva e collaborativa dell’associazione nelle iniziative di prevenzione e informazione sulle cardiopatie, inoltre, è stata particolarmente sottolineata l’importanza della collocazione dei nuovi televisori nelle camere di degenza, a supporto del benessere dei pazienti, con l’obiettivo di ricreare un ambiente quanto più possibile familiare, soprattutto in un momento di particolare difficoltà psicofisica attraversato dal ricoverato.

Con l’occasione, Mariolina Vispi ha voluto illustrare brevemente ai presenti le prossime iniziative, legate al decennale di “Gubbio Città Cardioprotetta”, tra le quali un convegno, previsto per sabato 16 novembre 2024, incentrato sui diversi aspetti della cosiddetta “aderenza terapeutica”.