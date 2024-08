Ospedale Branca, donate 24 tende per il dipartimento chirurgico

Sostituiranno le precedenti

Nuova donazione per il Presidio ospedaliero di Gubbio – Gualdo Tadino. Si tratta di 24 tende per il dipartimento chirurgico da sostituire a quelle presenti nelle camere di degenza. La donazione è stata effettuata nei giorni scorsi dalla Logicompany 3 Srl di Gubbio, azienda leader in italia nel trasporto sostenibile, rappresentata da Luigi Ambrosio e Rocco Girlanda, rispettivamente, presidente Cda e direttore generale. Per l’Usl Umbria 1 erano presenti alla cerimonia Teresa Tedesco, direttore Presidio ospedaliero di Gubbio – Gualdo Tadino, Raoul Radicchi, responsabile del reparto Ortopedia e Traumatologia, gli operatori del dipartimento chirurgico e della direzione sanitaria.