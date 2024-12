Orvieto: anziana senza riscaldamento soccorsa dai Carabinieri

Domenica 1° dicembre, prima domenica di Avvento, Orvieto è stretta nel freddo invernale, amplificato da un vento pungente. Mentre molti si rifugiano nel calore delle proprie case, una signora ultrasettantenne, invalida e residente nel centro storico, si trova in difficoltà: la sua caldaia non si accende e, sola in casa, non ha nessuno da contattare.

Disperata, decide di chiamare il numero di emergenza 112 e spiega la situazione. L’operatore della Centrale della Compagnia Carabinieri di Orvieto, comprendendo il disagio, la rassicura e invia subito una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile.

In pochi minuti i militari raggiungono l’abitazione. L’anziana li accoglie, confermando che in casa fa molto freddo. La caldaia, collocata sul balcone e posizionata troppo in alto perché lei possa intervenire, viene rapidamente controllata dai Carabinieri, che riescono a riavviarla in pochi istanti.

Prima di andarsene, i militari si intrattengono qualche minuto con la donna, verificando che i termosifoni funzionino correttamente e che l’abitazione torni ad essere calda. La signora, visibilmente commossa, li ringrazia con sincerità prima che riprendano il loro servizio di pattuglia. Un intervento semplice, ma prezioso, che sottolinea l’importanza della vicinanza delle forze dell’ordine alla comunità.