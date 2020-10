Terni: Carabinieri tra gli studenti per sensibilizzarli all’uso della mascherina. Nel corso di tre giorni di attività informativa, svolta non solo nel capoluogo ma anche nelle altre città della provincia

I carabinieri del comando provinciale di Terni tra gli studenti per sensibilizzarli all’uso della mascherina e al rispetto delle disposizioni del Dpcm del 24 ottobre.

Nel corso di tre giorni di attività informativa, svolta non solo nel capoluogo ma anche nelle altre città della provincia, 46 carabinieri, impiegati in 21 servizi, hanno infatti sostato nelle vicinanze di 10 scuole elementari, 17 medie e 11 superiori, come fermate degli autobus, parlando con circa 400 persone, tra studenti e genitori.

La particolare tipologia di servizio, che non ha avuto una finalità prettamente di controllo ma prevalentemente informativa – spiega una nota dell’Arma -, è stata apprezzata sia dai genitori, che hanno in più occasioni parlato coi militari per avere le informazioni possibili sui comportamenti da tenere, quanto soprattutto dai ragazzi, che hanno anche scattato dei selfie con i militari, rigorosamente ‘a distanza’. Il servizio è stato predisposto a seguito delle disposizioni concordate in prefettura con le altre forze dell’ordine presenti sul territorio.