Tutela del paesaggio e del territorio, il Soroptimist Club Perugia presenta un libro sulla campagna

Giovedì 5 dicembre presso la Provincia di Perugia ospite il Prof. Andrea Catorci

Nell’ambito delle attività finalizzate alla valorizzazione del territorio ed alla tutela dell’ambiente, il Soroptimist International Club Perugia organizza giovedì 5 dicembre la presentazione del libro fotografico “Out and about backyard: un viaggio nella bellezza della campagna camerte”, ideato e scritto dal Prof. Andrea Catorci, botanico ed ecologo vegetale presso la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Camerino, nonché membro della Associazione Fotografi Naturalisti Italiani e del Circolo Fotografico Camerte Progetto Immagine.

L’incontro, con inizio alle ore 17.30, si terrà presso la Sala Falcone e Borsellino del Palazzo della Provincia di Perugia, in piazza Italia 1. Dopo i saluti di rito di Gabriella Agnusdei, Presidente del Soroptimist International Club Perugia, sarà l’autore Andrea Catorci ad illustrare questo libro particolare, in cui la bellezza della campagna nei dintorni di Camerino, così vicina all’Umbria, viene raccontata attraverso una sequenza di fotografie e testi che, unendo suggestioni emotive e rigore scientifico, riescono ad immortalare il ritmo armonioso delle trasformazioni stagionali del paesaggio marchigiano. In modo particolare, il volume si sofferma su una specifica porzione del territorio marchigiano, ovvero quella fascia dell’alta collina pedemontana che, ubicata in una zona di transizione tra l’aspra montagna e le dolci colline, presenta caratteri identitari diversi e spesso non riconosciuti. Un territorio rurale fragile e vulnerabile che, come sottolinea l’autore nel capitolo introduttivo, oltre a contenere numerosi elementi ambientali di notevole pregio conserva importanti caratteristiche socio-culturali. A rafforzare la peculiarità del volume, il formato grafico decisamente grande che esalta l’effetto scenico delle numerose fotografie realizzate con grande maestria dall’autore nonché l’uso ricorrente di citazioni poetiche, storiche e filosofiche che arricchiscono l’impatto comunicativo dei testi.

“La presentazione di questo libro fotografico – precisa Gabriella Agnusdei, Presidente del Soroptimist International Club Perugia – ci offre l’occasione per riflettere sull’importanza di adottare politiche ed azioni di tutela e salvaguardia del paesaggio italiano. Mi piace ricordare che fu Benedetto Croce il primo ad intuire l’importanza del paesaggio come identità spirituale di una comunità, arrivando ad affermare che degradare o distruggere un paesaggio equivale a degradare o distruggere lo spirito stesso di una comunità, portando i membri della stessa a perdere totalmente il rapporto con i propri luoghi e a veder sradicate le proprie radici storiche e culturali. Da quel lontano 1922, anno in cui fu promulgata la prima legge di tutela delle bellezze paesaggistiche, la sensibilità verso la salvaguardia del territorio e del paesaggio è cresciuta sempre di più fino ad arrivare all’11 febbraio 2022 quando, a distanza di un secolo, una specifica riforma ha introdotto la tutela dell’ambiente tra i principi costituzionali fondamentali, rafforzando il ruolo di tutela già sancito dalla Costituzione e impegnando la nostra Repubblica nella tutela della biodiversità e degli ecosistemi con particolare riferimento all’“interesse delle future generazioni”, espressione utilizzata per la prima volta nel testo costituzionale. Credo che l’essenza del libro del Prof. Catorci sia stata ben rappresentata da Maurizio Gioggi, Coordinatore della sezione marchigiana dell’AFNI, che nella prefazione del libro scrive che “il paesaggio raccontato è quello più vicino all’autore non solo come luogo fisico ma anche come ripostiglio dell’anima e dei suoi affetti””.