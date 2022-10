Orvietano: iniziativa contro il caro energia

È stata costituita il 29 settembre scorso con atto notarile ad Orvieto, la “Comunità Energetica Alto Orvietano Società Cooperativa”. Ne dà notizia il sindaco di Parrano, Velentino Filippetti, che ha promosso l’iniziativa e che sottolinea come lo scopo sia quello di

“contrastare l’aumento vorticoso e inarrestabile del costo dell’energia. Impegno – nota Filippetti – che assume particolare rilievo in un momento in cui l’Arera (Autorità per l’energia) prospetta un aumento record del 59 per cento sul costo delle bollette. La Comunità Energetica – spiega – creando una rete di mutualità fra produttori e consumatori, potrà intervenire in base ai consumi dei propri soci, utilizzando parte dei contributi ricevuti dal Gestore dei Servizi energetici (GSE), da un lato, e dall’altro consentendo ai produttori di energia di ricevere vantaggi in termini di agevolazioni e minori costi di acquisto dei materiali e realizzazione di impianto, oltre ai vantaggi fiscali e i ricavi dalla vendita dell’energia prodotta”.