Esperti a confronto al Festival della sociologia di Narni

I maggiori esperti e soggetti istituzionali nazionali e locali sul tema della povertà educativa si confronteranno in uno dei tanti appuntamenti del Festival della Sociologia, in programma a Narni da giovedì a sabato.

L’occasione è la presentazione del numero della rivista “Sicurezza e scienze sociali” (FrancoAngeli Editore) dedicato a “Povertà e minori tra emergenza economica sanitaria ed educativa” e curato da Anna Grimaldi dell’Inapp e Ciro Pizzo dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Per gli autori

“contrastare la povertà minorile e favorire le pari opportunità dei bambini e delle bambine rappresenta un investimento per la crescita economica e sociale dell’intero Paese”.

Appuntamento giovedì 6 ottobre, alle 16 e 30, nella sala Arancio della Casa del Popolo.

Presenti Francesco Profumo, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, Marco Rossi-Doria, presidente di impresa sociale Con i bambini e Silvia Camillucci, coordinatrice di Cesvol Umbria.

Modera il dibattito la professoressa Sabina Curti dell’università degli studi di Perugia, direttrice scientifica della rivista.

L’iniziativa con i massimi esperti in una provincia, quella di Terni, al lavoro da tre anni per costruire comunità educanti e promuovere il benessere dei minori, in particolare quelli a rischio o in situazioni di vulnerabilità, grazie al progetto “New generation community”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Capofila il Cesvol Umbria, sede di terni, che coordina il lavoro di una cinquantina di partner tra associazioni, scuole, cooperative sociali, istituzioni.

A coordinare i tavoli permanenti sulle povertà educative Sabina Curti e Elisa Moroni, del dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione dell’università degli studi di Perugia.