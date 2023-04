Oltre 2 mila espositori per l’edizione 2023 di Agricollina

A Montecastrilli la mostra mercato della zootecnia

Sono oltre 2 mila gli espositori che parteciperanno all’edizione 2023 di Agricollina, la mostra mercato della zootecnia, delle macchine agricole e degli animali da cortile che si apre domenica prossima a Montecastrilli.

Giunta alla 55/a edizione si svolge al centro fiere don Serafini fino al 25 aprile.

In programma convegni, esposizioni, manifestazioni, degustazioni di prodotti alimentari, dimostrazioni e dibattiti sul futuro del settore in Umbria.

All’inaugurazione è annunciata la partecipazione della presidente della Regione, Donatella Tesei.

Giovani e qualità – si sottolinea in un comunicato degli organizzatori – sono le parole d’ordine dell’edizione di quest’anno che punta sempre più sul settore agricolo come volano di sviluppo sostenibile e mira a diventare un punto di riferimento per l’occupazione giovanile.

“Sosteniamo le idee dei giovani che nell’agricoltura possono trovare oggi non un ripiego ma un investimento per il futuro”, dichiara il sindaco di Montecastrilli Riccardo Aquilini.

Riguardo al numero degli espositori presenti sottolinea che è “un risultato importante”.

Dopo il via ufficiale, alle 12, è previsto un convegno di Coldiretti Terni dal titolo “Zootecnia: una filiera per l’Umbria”. A seguire, alle 13,30 la sezione dedicata alle degustazioni dei prodotti e dei piatti tipici del territorio, mentre alle 20,30 spazio alla tradizione con la sfilata dei trattori, la messa e la benedizione dei mezzi agricoli.