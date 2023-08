Nuovi eventi con l’Estate Nursina: i Regina fanno rivivere i Queen in piazza a Norcia

Tributo a Frank Sinatra il 26 agosto e ‘Non eravamo dominati che dal cielo’ il 28 agosto – Il concerto della tribute band in programma giovedì 24 agosto in piazza San Benedetto

Proseguono a Norcia gli appuntamenti del cartellone di eventi Estate Nursina. In particolare sarà la musica ad allietare queste ultime serate agostane. Giovedì 24 agosto alle 21.30, infatti, sarà la tribute band Regina – The real Queen experience a esibirsi in piazza San Benedetto. La nota band nasce nel 1999 da musicisti italiani e grandi amanti e conoscitori dei Queen. Negli anni hanno avuto modo di farsi apprezzare in tutti i locali più importanti d’Italia, riscontrando un successo da parte del pubblico tale da convincerli a mettere in moto un progetto ben più definito e accurato. Nel programma televisivo Italia’s Got Talent la band è risultata tra i migliori sei talenti d’Italia. I Regina ripropongono un ventaglio di brani che va dalla prima epoca Queen, passando dalla più famosa esibizione al Wembley Stadium del 1986, sino agli ultimi brani mai eseguiti dal vivo dalla leggendaria band. Non possono mancare i caratteristici vestiti di scena e un maestoso impatto sonoro. Il concerto è finanziato dalla Regione Umbria con i fondi del Por Fesr 2014-2020.

Sabato 26 agosto, poi, sempre in piazza San Benedetto alle 21.30 sarà la volta del musicista e cantautore Paul Pedana e del suo tributo a Frank Sinatra intitolato ‘My Kind of Frank’.

Sempre nell’ambito dell’Estate Nursina, lunedì 28 agosto, il fisico e scrittore freelance Michele Sanvico presenterà il suo libro ‘Non eravamo dominati che dal cielo – La riscoperta ottocentesca dei Monti Sibillini nei documenti del Club Alpino Italiano’. Il libro verrà presentato alle 18 nello spazio DigiPass cittadino, in via Solferino.