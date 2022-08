Nominato il nuovo Direttore amministrativo dell’Ospedale di Perugia

Arriva Rosa Magnoni. Nuovo incarico per Cristina Clementi

Nella giornata di oggi, giovedì 4 agosto, a seguito delle dimissioni della dottoressa Cristina Clementi per un nuovo incarico in Regione, il Direttore generale Giuseppe De Filippis ha conferito la nomina di Direttore amministrativo alla dottoressa Rosa Magnoni. Originaria di Trento, 56 anni, si è laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Pavia ed è esperta di gestione del personale e management. Nel corso della sua carriera, Magnoni ha diretto il Servizio Gestione risorse umane presso l’Azienda Provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento. Dal 2017 al 2020 ha ricoperto l’incarico di Direttore amministrativo presso la stessa azienda per poi dirigere il Dipartimento amministrativo ospedaliero territoriale.

L’avvocato Cristina Clementi, a seguito di selezione pubblica, ha assunto un nuovo incarico presso la Presidenza della Regione Umbria in qualità di dirigente del Servizio Segreteria di Giunta. Laureata alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia è abilitata all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Milano e nel 2015 ha conseguito l’iscrizione all’elenco degli avvocati cassazionisti. Ha maturato numerose esperienze nell’ambito amministrativo e legale presso Enti pubblici in Nord Italia e in Umbria.

“Ringrazio tutto il personale di questa importante Azienda per la grande dedizione dimostrata quotidianamente – ha sottolineato Clementi – Il percorso di riorganizzazione già avviato con il Direttore Generale continuerà ad essere portato avanti con competenza e professionalità”.

Il Direttore De Filippis, nell’augurare buon lavoro alla dottoressa Clementi per il nuovo incarico, ha espresso parole di gratitudine per