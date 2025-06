Aggredisce agenti e medico in Ospedale: arrestato dalla Polizia di Stato

Si tratta di un 31enne cittadino del Gabon

Lunedì scorso, a seguito di segnalazione al Numero Unico di Emergenza Europeo, gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia a seguito del quale hanno tratto in arresto un 31enne, cittadino del Gabon, per il reato di lesioni aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale.

I poliziotti, giunti presso il locale nosocomio, hanno appreso che l’uomo, in attesa di essere visitato, era andato in escandescenza, ribaltando una barella e aggredendo un medico.

Avvicinato dal personale della Squadra Volante, il 31enne ha proseguito con la propria condotta, aggredendo i poliziotti con pugni e, successivamente, con un’asta in acciaio divelta dal muro.

Nell’occorso gli operatori intervenuti e il medico hanno riportato lesioni personali giudicate guaribili in 8 giorni.

Con non poche difficoltà, gli operatori sono riusciti a contenere l’uomo in sicurezza. Riportata la calma, il 31enne è stato tratto in arresto per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuto in regime di arresti domiciliari presso la struttura ospedaliera, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.