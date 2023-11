Natale a Città della Pieve in musica, pace e solidarietà

Pronto il calendario di iniziative, condiviso tra Comune, associazioni e Terzieri. D’Alessandro: “La pace non si costruisce solo tra le nazioni”

Quest’anno Città della Pieve decide di dedicare le festività natalizie al tema della pace.

“Mentre soffriamo per l’imperversare di guerre e violenze – spiega l’Assessore al Turismo Daniela D’Alessandro – possiamo e dobbiamo dare il nostro contributo diffondendo il messaggio che la pace non la si costruisce solo tra i popoli e tra le nazioni. Essa comincia nel cuore di ciascuno di noi. Ognuno di noi, nel suo piccolo, può veramente fare molto. E questo è il messaggio che la città vuole lanciare per questo Natale 2023″.

Un messaggio che parte da piazza Plebiscito con l’esposizione di nove pannelli a tema: tre realizzati dal Comune, tre dall’Associazione Terrarte e tre dall’Ufficio Turistico, che ha programmato per il pomeriggio del 1° dicembre un laboratorio creativo ad hoc aperto ai bambini.

Ma non solo. La musica, che unisce, abbatte le barriere e dispone al dialogo, è un’altra importante via scelta per comunicare e diffondere questo messaggio di amore e di vita. Tanti pertanto saranno i momenti musicali che accompagneranno la città verso il Natale e il Capodanno. A partire dall’Accensione dell’Albero, che si terrà l’8 dicembre alle ore 17.00 con i canti della tradizione e natalizi interpretati dalla Polifonica Pievese, ma anche i numerosi concerti organizzati dal Comune, dagli oratori, dalle Associazioni, dagli Istituti Scolastici e dalla Banda musicale, fino ad arrivare al grande “Music & Show” di Capodanno in piazza Plebiscito con DJ Fabien Pizar, Emanuele Cannatella Joint Sax Live e Voice di Super Pepi.

L’incanto del Natale rivive così nelle piazze e per le vie di Città della Pieve grazie ad una collaborazione di tutto il tessuto cittadino alla realizzazione di un ricco calendario di iniziative condiviso tra l’Amministrazione comunale, le Associazioni e i Terzieri.

Attesa, come ogni anno, per l’evento clou del Natale pievese, il Presepe Monumentale del Terziere Castello, alla sua 57a edizione, un percorso visitabile dal 25 dicembre al 7 gennaio che unisce creatività e tradizione secolare del presepe umbro.

Singolare anche il Calendario dell’Avvento Luminoso realizzato dal Terziere Casalino che, tutte le sere alle ore 18.00, dall’8 al 24 dicembre, vedrà nella piazzetta del pozzo le finestre luminose aprirsi e svelare la loro magia. Inoltre nei weekend sarà possibile gustare le prelibatezze del Ristoro dell’Elfo e divertirsi con il Ludobus.

Ad allietare le passeggiate in Via Vittorio Veneto ci saranno come ogni anno i Mercatini di Natale a cura dell’Associazione Città della Pieve Promotion, poi tanto intrattenimento per grandi e piccoli con spettacoli teatrali a tema, musical, laboratori e spettacoli di magia.