Narni, il programma di Narnia Natalis per l’inizio del nuovo anno

Il Comune di Narni ha reso noto il programma di Narnia Natalis dal 4 al 6 gennaio prossimi. Il 4 gennaio alle 15,30 il Laboratorio della Befana alla biblioteca comunale di Palazzo Eroli in cui i bambini potranno decorare la propria calza nell’attesa che venga abbondantemente riempita nei giorni successivi. Alle 17,00 a Narni scalo il tradizionale spettacolo del Teatro dei Burattini che con la rappresentazione “Burattin Bum Bum”, un viaggio attraverso la fantasia che aiuterà i bambini a capire cos’è il rispetto per gli altri.

Venerdì 5 alle 16,30 alla sala Smac del teatro Manini, le Bobbine interpreteranno “Storie dalla Lapponia” letture di albi illustrati con musiche, canzoni e filastrocche ambientate nel mondo di Babbo Natale, a seguire zucchero filato per tutti i partecipanti. Per le vie dello scalo dalle 15,30, Befane e Spazza Camini intratterranno grandi e piccoli con un pomeriggio itinerante all’insegna del divertimento. Sabato 6 alle 16,30 “Arriva la Befana” all’Auditorium Bortolotti del complesso del San Domenico. Uno spettacolo musicale e una tombolata per grandi e bambini a cura delle associazioni di volontariato del territorio. Festa della befana anche il centro sociale Ancescao dalle ore 15,30. Per gli amanti dell’outdoor, c’è tempo fino al 6 gennaio per visitare i presepi artistici del centro storico, del borgo medievale di Itieli e della frazione di San Liberato, tutti realizzati da volontari appassionati.