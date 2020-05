Nadia Ginetti su Fase 2: “Follia equiparare l’Umbria alla Lombardia”

Così la senatrice Nadia Ginetti (Italia Viva).

“Non si possono ‘leggere’ le curve dei contagi – prosegue – in modo non ragionato su dati assoluti perché si rischiano scelte sbagliate con ripercussioni enormi per i territori. Se parti da un contagio e arrivi a due è chiaro che la curva epidemiologica aumenta, ma in Umbria parliamo davvero di numeri irrisori e zero nuovi contagi. Una regione che ha già subito il terremoto e che per fortuna è scampata al Covid non può essere di nuovo messa in condizioni di non far ripartire una stagione turistica, già messa a dura prova. Adesso è il momento di non fare errori e scelte sbagliate perché ne va davvero della sopravvivenza di una intera comunità, chiediamo – conclude Ginetti – buon senso e una visione di insieme, ed un’attenzione massima alla corretta lettura delle curve dei contagi”.