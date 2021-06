La senatrice Ginetti: “Pieno sostegno alle richieste dei giornalisti”

Al Flash-Mob di oggi in Piazza Italia , promossa dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana e dall’Associazione Stampa Umbra, che mira a mobilitare e sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sul profondo stato di difficoltà in cui versa il sistema dell’informazione, è intervenuta anche la senatrice della Repubblica Italiana Nadia Ginetti,- coordinatrice regionale di Italia Viva- che ha commentato così la manifestazione:

“Pieno sostegno alle richieste fatte dall’Associazione Stampa Umbra sul finanziare al più presto la legge a supporto del sistema dell’informazione, dichiarata pienamente legittima dalla Corte Costituzionale dopo l’impugnazione del Governo. Una legge, disegnata dalla precedente giunta regionale in collaborazione con i rappresentati di categoria, che ha l’obiettivo di dare un po’ di ossigeno ad un settore in crisi da anni. Ed oggi, più che mai, è necessario un contributo concreto e decisivo anche per tutelare il pluralismo dell’informazione.

“Abbiamo visto che con l’emergenza Covid-19 il ruolo dell’informazione è stato un servizio pubblico essenziale e proprio per questo va tutelato, al pari di altri settori lavorativi. Posti di lavoro cancellati, giornali e televisioni che chiudono, precariato, sfruttamento, uso reiterato degli ammortizzatori sociali con conseguenti tagli alle retribuzioni, querele bavaglio: questi sono alcuni dei fenomeni che stanno minano il sistema dell’informazione e che non possono essere trascurati dalle istituzioni e dalla società. Per tutti questi motivi è necessario che la Regione Umbria faccia la sua parte e al più presto possibile”.