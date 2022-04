Celebrazioni San Francesco di Assisi: “Una grande opportunità per l’Umbria”

La nota della Senatrice Nadia Ginetti (Iv)



Sarà istituito un Comitato nazionale per organizzare le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi a cui sarà attribuito un contributo di 4.510.000 euro per gli anni dal 2022 al 2028. Ne dà notizia Nadia Ginetti, senatrice umbra di Italia Viva e componente dell’Ufficio di presidenza di palazzo Madama, a margine dell’approvazione del ddl, che si è tenuta oggi pomeriggio (mercoledì 27 aprile) in Senato.

“Grazie ai fondi destinati da questo disegno di legge, Assisi e l’Umbria hanno un’occasione unica per essere al centro del mondo, investire ed accogliere l’opportunità di rilanciare il turismo e l’economia. E’ una grande opportunità per sviluppare e aumentare i flussi turistici con ricadute positive su tutto il nostro territorio, far conoscere i valori, gli insegnamenti ma anche i luoghi di San Francesco d’Assisi che rappresenta in tutto il mondo i valori universali di pace, fratellanza ed ecumenismo tra i popoli, oggi fondamentali per riprendere il dialogo e riavviare i negoziati indispensabili per far cessare le ostilità nel teatro di guerra tra Russia e Ucraina. Questa serie di importanti avvenimenti, che farà seguito al Giubileo del 2025, rappresenta un evento di importanza strategica, per cui la città di Assisi, ma anche la Regione Umbria – ha concluso – devono farsi trovare pronte, visto che ci sarà un forte aumento dei flussi turistici con ricadute positivi e importanti per i nostri territori”.

Il contributo autorizzato con l’approvazione del ddl sarà di 200mila euro per l’anno 2022, 500mila per il 2023, 500mila per il 2024, 1 milione di euro per il 2025, 2 milioni di euro per il 2026, 300mila euro per l’anno 2027 e 10mila euro per il 2028.