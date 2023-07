Morto un anziano investito da un’auto nella zona di Orvieto

L’uomo stava camminando sul ciglio della strada

Un orvietano di 80 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre camminava sul ciglio della strada in località Sferracavallo di Orvieto.L’incidente è avvenuto stamani. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale per ricostruire la dinamica e le cause precise dell’incidente.

La squadra dei vigili del fuoco di Amelia, invece, sta intervenendo a Lugnano in Teverina per un soccorso a una persona a seguito di un incidente agricolo. Sul posto il personale del 118 ha constatato il decesso di un uomo nato a Lugnano in Teverina il 14/1/1947. Il decesso è avvenuto a seguito di un incidente avvenuto mentre era intento a svolgere dei lavori agricoli, con l’utilizzo della motozappa, sul proprio appezzamento di terreno. Attualmente sul posto oltre a personale VF, il 118 e i CC, in attesa dell’autorizzazione da parte del magistrato di turno della rimozione del corpo.