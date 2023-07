Perugia Flower Show: nuova location per  l’edizione autunnale della kermesse

Perugia Flower Show ha una nuova casa. L’undicesima edizione autunnale della mostra mercato di piante rare e inconsuete, in programma dal 16 al 17 settembre, si svolgerà, infatti, nella splendida cornice della Villa del Colle del Cardinale.

Dopo le bellissime esperienze all’interno dei Giardini del Frontone, dei Giardini di Santa Giuliana e del Barton Park, la manifestazione è pronta ad accogliere il proprio pubblico in una delle dimore storiche più belle e affascinati dell’Umbria.

L’annuncio è arrivato oggi dall’organizzatrice ed ideatrice dell’evento, Lucia Boccolini, affiancata dalla direttrice della Villa del Colle del Cardinale, Ilaria Batassa, nel corso di un incontro con la stampa nella sede di Magenta Events a Perugia.

La nuova location

Costruita nella metà del Cinquecento, Villa del Colle del Cardinale è una storica dimora circondata da un ampio giardino, che ospiterà il meglio del vivaismo, e con una bellissima limonaia storica che, invece, vedrà la presenza dei migliori artigiani italiani. Il complesso naturalistico di straordinario fascino paesaggistico e di indiscusso pregio monumentale, riveste ancor oggi un grande interesse scientifico, per la varietà e la ricchezza delle specie botaniche rare, tanto da essere oggetto di analisi e studio da parte della Facoltà di Agraria dell’Università di Perugia.

Le parole dell’organizzatrice

“La scelta di trasferirci in questa meravigliosa location storica – ha spiegato Boccolini – deriva da una maturità che il Circuito Flower Show ha raggiunto negli anni grazie anche alle edizioni di Firenze e Verona, entrambe ospitate in dimore storiche come Giardino Corsini e Giardino Giusti. Anche l’edizione di Perugia sentiva l’esigenza di un contesto storico e di pregio, capace di creare ancora più connessioni con la storia, l’arte e la natura, per questo abbiamo pensato a Villa del Colle del Cardinale”.