“Moon in june” svela tutto il cartellone del festival all’Isola Maggiore. Con “Moon in tour” si passa anche per Castiglione del Lago, Gubbio e Perugia

Molto ricca e suggestiva è la stagione di eventi per l’estate 2021 targata Moon in june. Con la serata del 21 agosto intitolata ‘Moon in folk’ si completa il cartellone del festival ‘Moon in june’ che torna quindi con musica al tramonto all’Isola Maggiore (20-22 agosto).

Una giornata, quella di sabato 21 agosto, con tanti musicisti protagonisti che vedrà la musica folk incontrare il pop e l’elettronica: Massimo Zamboni, Lucilla Galeazzi, Sinfonico Honolulu, Unfolk Project, Trio D’Alessandro.

Per le altre serate, come già annunciato, sono attese due grandi realtà della nuova scena musicale italiana come La rappresentante di lista (venerdì 20 agosto) e Iosonouncane (domenica 22 agosto).

“La rassegna con musica al tramonto – ha affermato la presidente dell’associazione e direttrice artistica di Moon in june Patrizia Marcagnani, che ha ringraziato Brunello Cucinelli per la concessione dell’uso dello spazio per i concerti – si svolgerà quindi nella sua sede ideale nel cuore del Lago Trasimeno, l’Isola Maggiore. Lo scorso anno, per le note vicende legate al Covid, la rassegna si è tenuta al Campo del Sole di Tuoro con una edizione rivista e riprogettata. Ma quest’anno si torna all’origine e al format che ha reso l’evento unico, con le note che risuoneranno davanti alle acque del ‘mare dell’Umbria’”.

Ma non solo. Moon in june diventa anche ‘Moon in tour’, una serie di concerti spalmati per tutta l’estate in altre location dell’Umbria con artisti come Vinicio Capossela, Ramberto Ciammarughi e Eugenio Allegri a Castiglione del Lago, Extraliscio a Gubbio e Frida Bollani a Perugia.

Festival e “tour” sono organizzati con il sostegno della Regione Umbria, dei Comuni di Tuoro, Castiglione del Lago, Gubbio e Perugia, e della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Giovedì 22 luglio alla conferenza stampa di presentazione del cartellone, che si è tenuta a Perugia nel Salone d’Onore di palazzo Donini (Regione Umbria), è intervenuta anche la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei:

“Un progetto che va oltre i grandi artisti in programma anche grazie ai paesaggi unici scelti per questo rinnovato format di Moon in june. Per questo motivo la Regione ha voluto sostenere il progetto, che torna anche nella bellissima Isola Maggiore, così come lo fa con altre iniziative ed eventi giusti per le location che vengono scelte, anche per dare una mano a sindaci e territori in un momento di ripartenza”.

“Moon in june all’Isola Maggiore – ha poi commentato il sindaco di Tuoro Maria Elena Minciaroni – è una storia che continua e l’evento di quest’anno è simbolo di speranza e di una cultura che vuole continuare convivendo anche con la pandemia”.

“Castiglione del Lago – ha poi aggiunto il sindaco Matteo Burico – è onorato di impreziosire il suo cartellone estivo di eventi con la due giorni alla Rocca. L’obiettivo è portare valore al territorio non con eventi spot ma con qualcosa di strutturato, così come è la collaborazione con Moon in june che è partita lo scorso anno. Alzando la qualità degli eventi vogliamo così rivolgersi ad un turismo di qualità perché come Trasimeno in generale possiamo essere uno dei motori della ripartenza dell’Umbria”.

Moon in tour

Il festival Moon in june di musica e performance artistiche al tramonto torna quindi quest’anno all’Isola Maggiore (20-22 agosto 2021). Ma l’omonima associazione organizzatrice arricchisce il suo programma estivo anche in altre location grazie a ‘Moon in tour’.

Sempre al Trasimemo, anche la due giorni dedicata a Dante e San Francesco dal titolo ‘Lacustica’ alla Rocca di Castiglione del Lago (27 e 28 luglio, ore 21): Vinicio Capossela in un “concerto dantesco” e il giorno successivo Ramberto Ciammarughi (piano) ed Eugenio Allegri (voce recitante) con una serata dedicata alle laudi di San Francesco.

Il Teatro Romano di Gubbio invece ospiterà gli Extraliscio, in concerto il 19 agosto (ore 21): è questo l’altro suggestivo spazio della stagione targata Moon in June.

Gran finale poi il 9 settembre (ore 21) con Frida Bollani (figlia di Stefano Bollani di recente sotto i riflettori grazie alla sua straordinaria voce) ai giardini del Frontone di Perugia. Insieme a lei, ad accompagnarla, due grandi musicisti come Giovanni Ceccarelli e Ferruccio Spinetti.

Prevendite dei concerti attive su boxol.it.

Moon in june

MOON IN FOLK: LA MUSICA FOLK INCONTRA IL POP E L’ELETTRONICA / Sabato 21 agosto, ore 18

Moon in Folk sarà una giornata dedicata alla tradizione folklorica. Uno straordinario mix di voci, suoni, memorie e sapori antichi. E’ questo il senso del progetto realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia: l’energia ritrovata della danza e del canto in una riproposta moderna che ha saputo mantenere lo spirito, le vocalità, le prassi esecutive tradizionali. Ma La novità del progetto è l’incontro della tradizione locale con la musica elettronica: un evento che, per certi versi, potrebbe essere paragonato a quello della Notte della Taranta, con la differenza che il saltarello, i balli e i canti umbri non hanno ancora raggiunto la diffusione e la fama di quelli Salentini.

Si alterneranno sul palco vari musicisti e in certi momenti interagiranno fra di loro:

Massimo Zamboni sarà protagonista del ‘CANTO DEGLI SCIAGURATI’: “Uniti come spinti da un richiamo, fuoriusciti da un canneto di palude si incamminano lungo sentieri di argilla in uno scenario di strutture dismesse, avanzi di un tempo già terminato. Sono gli sciagurati: un manipolo eterno incessantemente costretto a prendere tra le mani il coraggio di insorgere”;

Lucilla Galeazzi, artista umbra tra figure più autorevoli e stimate in ambito folk italiano e internazionale: il trio femminile è l’ultima sua iniziativa artistica, per la quale si avvale di due musiciste romane di incredibile talento ed esperienza di palco, Stefania Placidi/ voce e chitarre e Desirée Infascelli/ fisarmonicista, pianista e mandolinista;

Sinfonico Honolulu, orchestra composta da otto elementi, sei ukulele, un basso e una batteria;

Unfolk Project, versi controversi e contaminazioni sonore, di e con Alessandro Deledda/Live electronic, Marco Colonna /clarinetti, Silvia Bolognesi/ contrabbasso;

Trio D’Alessandro con Silvio D’alessandro (psichiatra e scrittore di canzoni) / voce, Leopoldo Calabria / chitarra, Umberto Ugoberti / fisarmonica.

Biglietti: www.boxol.it/it/event/moon-in-folk–la-musica-folk-incontra-il-pop-e-lelettronica-isola-maggiore-lago-trasimeno/358586

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA / Venerdì 20 agosto, ore 19

Dopo l’avventura al Festival di Sanremo 2021 con ‘Amare’, già certificata Disco d’Oro e per mesi ai vertici delle classifiche radio, il viaggio del quarto album ‘My Mamma’ de La Rappresentante di Lista prosegue sui palchi di tutta Italia. Una delle band più premiate, grazie al tour di Go Go Diva, si riprende le scene della musica con uno spettacolo inedito. ‘LRDL – MY MAMMA TOUR estate 2021’, farà quindi tappa anche in Umbria a Moon in june. Quello dei LRDL sarà uno spettacolo potente, completo, un nuovo e imprevedibile sviluppo delle performance con cui la band negli anni ha stupito il proprio pubblico. Per LRDL sarà l’occasione di tornare a suonare dal vivo full band: la formazione prevede, oltre alla cantante Veronica Lucchesi e al polistrumentista Dario Mangiaracina (piano, chitarra, basso e cori), Marta Cannuscio (flauto, percussioni elettroniche e cori), Enrico Lupi (tastiere e tromba), Erika Lucchesi (sassofono, chitarra elettrica e acustica, percussioni e cori) e Roberto Calabrese (batteria).

Biglietti: www.boxol.it/it/event/la-rappresentante-di-lista-isola-maggiore-lago-trasimeno/343061

IOSONOUNCANE / Domenica 22 agosto 2021, ore 19

Quest’estate è tornato finalmente in tour Jacopo Incani, conosciuto per il suo progetto Iosonouncane e per essere uno degli artisti più interessanti della scena musicale italiana. Torna nell’anno di “IRA”, il nuovo attesissimo album uscito a maggio e che non ha deluso le attese, per essere considerato come un ulteriore spartiacque nel panorama musicale italiano. Un set inedito e pensato per l’estate 2021, in cui verranno suonati brani del nuovo disco e degli album precedenti. Con lui sul palco Bruno Germano (co-produttore dei suoi lavori) e Amedeo Perri. Un disco e di conseguenza uno dei tour più attesi dell’anno in ambito musicale. Dopo che da un anno ormai, per l’emergenza sanitaria, erano stati rimandati. L’opening act all’Isola Maggiore sarà di Vieri Cervelli Montel, altra realtà musicale da seguire attentamente.

Biglietti: www.boxol.it/it/event/iosonouncane-isola-maggiore-lago-trasimeno/343062

Per info e contatti:

www.mooninjune.it – info@mooninjune.it