Moon in June festeggia dieci anni di concerti

Annunciati i primi concerti della stagione, con il consueto mix di grandi nomi e di giovani emergenti della scena musicale, per celebrare i dieci anni della rassegna

Sta per entrare nel vivo la lunga e suggestiva stagione concertistica 2025 targata Moon in June, la rassegna ideata e coordinata dalla direttrice artistica Patrizia Marcagnani che, come al solito, coinvolgerà e animerà alcune delle principali località del Lago Trasimeno e non solo, tra concerti al tramonto e performance artistiche.

“Trovare artisti che vadano oltre il giro dei soliti nomi – afferma Patrizia Marcagnani – è una sfida che ci piace affrontare ogni anno: cercare voci autentiche, talenti fuori rotta, esperienze artistiche che possano mettere d’accordo sensibilità diverse. A partire dalla mia come direttrice artistica, e poi quella degli amministratori dei comuni che credono in questo progetto, e soprattutto quella del pubblico, che da anni ci segue con curiosità e passione. Perché alla fine, anche quando le scelte sembrano andare un po’ controcorrente, sappiamo che c’è chi le aspetta. E anche quest’anno le sorprese non mancano”.

Si comincia da Assisi con il già annunciato ritorno in Umbria di Fiorella Mannoia. In veste “Sinfonica” salirà sul palco del Teatro Lyrick di Assisi il 14 maggio (ore 21, biglietti disponibili in prevendita online su Ticketone). La straordinaria voce della Mannoia incontrerà la magia dell’orchestra sinfonica in un evento imperdibile. Un viaggio musicale emozionante, dove i grandi successi dell’artista saranno arricchiti dall’eleganza e dalla potenza degli arrangiamenti orchestrali.

La stagione entrerà poi subito nel vivo con le due giornate all’Isola Maggiore di Tuoro sul Trasimeno. Il 21 e 22 giugno andrà in scena il “festival” vero e proprio e nel luogo storico dove tutto ha avuto inizio. Torneranno quindi i consueti e straordinari concerti al tramonto con il titolo “La decima luna”, scelto per festeggiare così un traguardo speciale, quello dei dieci anni di musica, visioni e di coraggio.

Sabato 21 giugno (ore 18:45), nella suggestiva cornice dell’Isola nel cuore del Trasimeno, il festival Moon in June inizierà a celebrare i suoi dieci anni con un evento speciale: il ritorno di Vinicio Capossela, protagonista di “Sirene”, un nuovo progetto originale e visionario che esplora il mito delle sirene tra parole, suoni e suggestioni marine, con protagonista l’inconfondibile teatralità del celebre cantautore. Ad aprire la serata sarà Renzo Rubino, cantautore raffinato e sperimentatore, con la sua poetica musicale fatta di parole sincere e melodie coinvolgenti. Un appuntamento imperdibile in compagnia delle acque del Trasimeno. Un viaggio sonoro tra mito e realtà, musiche errabonde e visioni liquide.

Quello di domenica 22 giugno (ore 18:45) sarà invece un doppio appuntamento da non perdere, per un tramonto tra parole, musica e poesia. L’Isola Maggiore accoglierà Dente, tra i più brillanti cantautori della scena italiana contemporanea, per un concerto intimo, immerso nella luce unica del Trasimeno, in uno dei luoghi più affascinanti dello specchio d’acqua dolce.

A seguire, spazio all’emozione e alla sperimentazione con “Il dominio della luce”, il nuovo progetto firmato da Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo: un viaggio sonoro tra archi, chitarre e visioni cinematografiche, sospeso tra classica, elettronica e improvvisazione.

Prevendite disponibili online su Boxol e Dice.

Venerdì 27 giugno alle ore 21, il borgo di Castel Rigone è stato scelto per far incontrare due visioni sonore di due tra le più innovative musiciste italiane: Laura Agnusdei, con il suo sax e l’elettronica che fonde ricerca timbrica e suggestioni oniriche, e Valentina Magaletti, con la sua batterista per un live che esplora i confini del ritmo e del suono. Un doppio set di musica d’avanguardia per ascoltatori curiosi e notti d’estate senza confini.

Laura Agnusdei, sassofonista e compositrice bolognese, presenterà dal vivo il suo ultimo lavoro “Flowers Are Blooming In Antarctica” (Maple Death, 2025). Questo album, acclamato dalla critica, esplora paesaggi sonori che intrecciano jazz, elettronica e ambient, ispirandosi a tematiche ecologiche e visioni futuristiche.

Valentina Magaletti, batterista e percussionista di fama internazionale, è nota per la sua versatilità e per la capacità di attraversare generi musicali diversi, dal jazz all’elettronica sperimentale. La sua presenza sul palco aggiungerà una dimensione ritmica e dinamica alla serata.

Biglietti in prevendita online su Dice.

Domenica 29 giugno (ore 21) Moon in June si trasferirà alla Rocca Medievale di Castiglione del Lago per ospitare Noa, una delle voci più straordinarie della scena musicale internazionale. Una serata di intensa emozione, impreziosita dalla presenza della special guest Miriam Toukan, artista palestinese di grande sensibilità e impegno, con la musica che si fa così incontro tra mondi e culture diverse. Accompagnata dalla sua band e dalla consueta intensità interpretativa, Noa proporrà i brani più iconici del suo repertorio – un viaggio sonoro tra jazz, pop, musica mediterranea e world music – con il suo stile elegante, intenso e profondamente umano. Miriam Toukan porterà invece sul palco la sua voce vibrante e potente, capace di fondere influenze arabe, mediterranee e contemporanee in un linguaggio musicale universale.

Prevendite disponibili online su Boxol.

Ancora alla Rocca Medievale di Castiglione del Lago, ma venerdì 1 agosto, toccherà infine a Shablo, reduce dal successo di Sanremo e per una tappa, nella sua Umbria, dello “STREET JAZZ TOUR”, insieme a Tormento, Joshua e Mimì come ospiti speciali. Shablo, uno dei producer più influenti della scena italiana originario della vicina Piegaro, porterà sul palco un live unico che mescola jazz, hip hop e atmosfere street in un viaggio musicale coinvolgente. Una serata dove le strade incontrano il jazz, l’anima urbana si fonde con le vibrazioni più calde e intime del groove.

Ospiti speciali della serata saranno quindi Tormento (leggenda del rap italiano con il suo stile inconfondibile e testi che hanno segnato generazioni), Joshua (rapper dalla penna tagliente e dalla presenza scenica potente) e Mimì (voce rivelazione di X Factor pronta a incantare con la sua energia fresca e autentica). Un’esperienza imperdibile tra jam session, improvvisazione e grandi performance.

Prevendite disponibili online su Ticketone.

La rassegna Moon in June è realizzata dall’omonima associazione con il sostegno della Regione Umbria e dei Comuni di Tuoro sul Trasimeno, Castiglione del Lago, Piegaro, Passignano.