Moon in June, il cartellone invernale si arricchisce con gli arrivi di Ornella Vanoni e Jack Savoretti

Dopo il festival itinerante estivo, il cartellone di Moon in June si arricchisce sempre più anche con il programma invernale.

Al già annunciato dj Ralf insieme all’Orchestra Rossini a Perugia (3 novembre) si aggiungono nuovi concerti: il cantautore italo-inglese è atteso il 15 dicembre 2022 al Teatro Lyrick mentre la grande cantante sarà il 23 gennaio 2023 al Teatro Morlacchi.

Prevendite già attive su Boxol.it e Ticketone.it

Il concerto di Jack Savoretti al Teatro Lyrick di Assisi (15 dicembre 2022, ore 21) e quello di Ornella Vanoni al Teatro Morlacchi di Perugia (23 gennaio 2023, ore 21) sono i due prossimi eventi targati Moon in June.

Dopo aver arricchito l’estate del Trasimeno con un ricco cartellone di concerti itineranti, il festival sta ampliando sempre più il suo programma invernale. Alla già annunciata prima esecuzione in Umbria del nuovo progetto di dj Ralf insieme all’Orchestra Rossini (classica, dance ed elettronica che si fondono), in programma giovedì 3 novembre (ore 21) al Teatro Morlacchi di Perugia, si aggiungono ora quindi nuovi suggestivi concerti. Prevendite già attive su Boxol.it e Ticketone.it.

Il cantautore italo-inglese Jack Savoretti torna live in Italia da dicembre per sette nuove imperdibili date a partire da dicembre 2022. Dopo i live per tutta Europa, l’artista farà tappa anche al Teatro lyrick di Assisi il 15 dicembre 2022. Savoretti presenterà i brani dell’ultimo album “Europiana”, che ha esordito al primo posto nelle classifiche UK. Un progetto nato per far ballare, sorridere e ricordare, grazie ad un sound vintage e allo stesso tempo moderno. “Europiana” è Il manifesto del nuovo percorso artistico del cantautore, in cui sono racchiusi nuova consapevolezza e maturità, ma anche curiosità e voglia di sperimentare: l’artista ripercorre infatti le radici della musica che ha lasciato il segno nei decenni passati, ma reinterpretandole in chiave moderna e personale. Ad aprire tutte le date italiane, e quindi anche quella di Assisi, con lui ci sarà svegliaginevra, una delle cantautrici più amate tra le nuove leve della musica pop contemporanea.

Anche Ornella Vanoni torna con un’imperdibile tournée, di teatro in teatro, tra musica e parole dal titolo “Le Donne e la Musica”. Una delle tappe in nove città italiane sarà a Perugia, al Teatro Morlacchi il 23 gennaio 2023. Un ritorno, tanto atteso per l’artista che sceglie di raccontarsi, accompagnata da un quintetto di sole donne, eccellenze della musica per cui ha sempre avuto intuizione e un’attenzione speciale. Sul palco con lei ci saranno Sade Mangiaracina al pianoforte (che cura anche gli arrangiamenti), Eleonora Strino alla chitarra, Federica Michisanti al contrabbasso, Laura Klain alla batteria e Leila Shirvani al violoncello. Una scelta non casuale che conferma l’eleganza e la raffinatezza di un’artista dallo stile inconfondibile che ha sempre privilegiato l’emozione, grazie a un’intensità interpretativa unica che l’ha resa famosa in tutto il mondo. Musica e Parole, con i brani che l’hanno resa celebre, qualche sorpresa e il racconto di un’artista che ha scritto le pagine più importanti della storia della musica italiana e internazionale.