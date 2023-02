Montone: ex scuola Santa Maria di Sette, presentato il progetto dei lavori

Il Comune presenta il progetto dei lavori di miglioramento sismico dell’edificio. L’incontro venerdì 24 febbraio

Sono in arrivo nuovi lavori di riqualificazione per edifici e strade nel territorio di Montone. Venerdì 24 febbraio, alle ore 21, al Circolo Uisp Santa Maria di Sette, si terrà la presentazione del progetto esecutivo dei lavori di miglioramento sismico dell’edificio ex scuola Santa Maria di Sette. Nel corso dell’incontro saranno illustrati da parte dell’amministrazione comunale anche altri interventi già appaltati, tra cui la messa in sicurezza di due tratti importanti di viabilità. Il primo interessa la viabilità interna della zona industriale di Santa Maria di Sette – collettore acque bianche, l’altro riguarda la strada comunale di San Benedetto.

Tutti gli interventi sono stati finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza