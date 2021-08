Monte del Lago: Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi ospiti d’onore. La celebre coppia di artisti sarà a Monte del lago il 5 settembre per la cerimonia di premiazione nell’ambito del Festival delle Corrispondenze.

Gli attori Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi, uniti nel lavoro e nella vita, ospiti d’onore alla cerimonia di premiazione della XXIII edizione del Premio letterario nazionale Vittoria Aganoor Pompilj che si terrà domenica 5 settembre, alle 17, nella piazzetta di Sant’Andrea a Monte del lago di Magione nell’ambito del Festival delle Corrispondenze che inizia giovedì 2 settembre. Il Premio è organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Magione, assessore Vanni Ruggeri, e si avvale del sostegno del Gal Trasimeno-Orvietano

Amata dal pubblico televisivo per le interpretazioni di personaggi come Monica nella serie Tutti pazzi per amore, della dottoressa Lisandri in Braccialetti Rossi e di Vittoria in La compagnia del Cigno, Carlotta Natoli esordisce nel cinema da bambina diretta dal padre, il regista Piero Natoli, nel film Con… fusione. Una carriera cinematografica che la vede lavorare, tra i tanti, in film con la regia di Michele Placido in Le amiche del cuore; Francesco Nuti in Caruso, zero in condotta; Francesca Comencini in Attori che non sanno stare al mondo e, nel 2020, Massimo Venier in Odio l’estate.

I personaggi di Vittorio Petrone manager di Roberto Baggio in Il Divin Codino, e Primo Levi, Questo è un uomo, docu-film che ricorda la vita dello scrittore piemontese, tra le ultime interpretazioni cinematografiche di Thomas Trabacchi. Diplomatosi nella Bottega Teatrale di Firenze diretta da Vittorio Gassman, dopo i suoi esordi in teatro, ha preso parte a molti film e numerose fiction, diventando uno dei volti più noti della televisione italiana.

Al cinema ha recitato accanto ad alcuni dei più grandi attori italiani e internazionali come Dustin Hoffman in La versione di Barney; per la Tv lo ricordiamo nelle serie L’Alligatore e Baby sulle

Molte le produzioni che i due attori hanno condiviso sul set tra cui l’ultimo 14 giorni. Una storia d’amore (nella foto) con la regia di Ivan Cotroneo in cui una coppia decisa a divorziare è costretta alla convivenza dalla pandemia. Tra rabbia e rancore sarà l’occasione per rivedere il proprio rapporto.