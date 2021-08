Terni: “La Lega al lavoro per tutelare le donne e contrastare la violenza di genere”

Così la nota del gruppo consiliare della Lega Terni.

“Siamo soddisfatti – sottolineano dal carroccio – per l’approvazione della delibera voluta fortemente dall’assessore al welfare Cristiano Ceccotti che ha recepito la modifica proposta dalla Regione Umbria, riguardo lo schema di accordo e collaborazione ed il protocollo di intesa per la costituzione della rete territoriale inter-istituzionale antiviolenza. Questa amministrazione si è attivata subito, mostrando grande sensibilità e attenzione verso questo tema così delicato, anche alla luce di dati eloquenti che, nel periodo della pandemia, hanno visto un’impennata dei casi di violenza domestica, causati presumibilmente dalla convivenza forzata nel lockdown”.

“Una rete – aggiungono – quella istituita dall’amministrazione comunale di Terni, insieme ad altri comuni del territorio, che potenzia i servizi e che mette a sistema attività sanitarie, terzo settore, privati e forze dell’ordine, per rendere gli interventi sempre più tempestivi, risolutivi ed incisivi. L’esecutivo di Palazzo Spada, anche nel periodo più buio dell’emergenza non si è mai sottratto ai suoi doveri, anzi ha cercato di implementare ancora di più l’efficienza di questo tipo di servizi e le garanzie per le vittime di violenza, curando la prontissima accoglienza, la tutela e l’integrazione sociale basata sia sull’indipendenza abitativa sia su percorsi per l’inserimento lavorativo”.

“Per raggiungere questi obiettivi – concludono dalla Lega – e per contrastare il fenomeno in maniera significa ribadiamo quanto sia importante che tutti gli attori del percorso vengano coinvolti e che possano operare in sinergia. Per la Lega abbattere questa piaga è una priorità e molte azioni intraprese dalla giunta Latini stanno andando in questa direzione”.