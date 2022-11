“Modificare la legge regionale per dare il giusto riconoscimento al volontariato”

Queste le proposte dei consiglieri regionali della Lega, Manuela Puletti e Valerio Mancini, che “su invito del coordinatore regionale Ivo Massinelli hanno partecipato alla parte finale del ‘Format Misericordia’, tre giorni di formazione nazionale/territoriale promossa dalla Confederazione nazionale in tutti i territori e organizzata a Castiglione del Lago dal coordinamento regionale Misericordia Umbria”.

“È stato un momento di confronto – spiegano Puletti e Mancini – costruttivo e propositivo. Ringraziamo gli organizzatori per averci invitato e fatto conoscere in maniera ancora più approfondita un tessuto particolarmente vivo della nostra regione e soprattutto evidenziato l’enorme mole di lavoro che quotidianamente svolgono al servizio della comunità. Il loro apporto alla causa è stato fondamentale in occasione della pandemia e delle emergenze climatiche che di recente hanno coinvolto l’Umbria. Per questo non possiamo che ringraziarli: donne e uomini di grande cuore, spinti da dedizione e senso di responsabilità nei confronti della popolazione in difficoltà. Attraverso il lavoro e l’esperienza di chi opera nel volontariato dobbiamo imparare dalle situazioni di criticità del passato e comprendere come e dove migliorare per affrontare a testa alta le sfide del futuro. Ecco perché la politica non può fare a meno di avviare un confronto costruttivo con queste realtà. Dal nostro incontro a Castiglione del Lago sono emersi degli spunti importanti e delle problematiche che dobbiamo a tutti i costi risolvere. Primo tra tutti l’ostacolo della burocrazia, che troppo spesso soffoca le associazioni di volontariato e impedisce loro di lavorare senza intoppi e ritardi di sorta e di esprimere il massimo delle potenzialità in termini di persone, di esperienze e di aiuti da mettere in campo nelle situazioni difficili. Come Lega ci siamo posti l’obiettivo, non appena i tempi lo consentiranno, di analizzare in Seconda Commissione la legge regionale sulla Protezione Civile e avviare le riforme necessarie, in stretta sinergia con tutti i soggetti interessati, affinché il volontariato venga riconosciuto in tutte le sue componenti. Il volontariato – concludono Puletti e Mancini – conta oltre 6 milioni di persone in Italia e rappresenta l’estensione umana di una delle più alte forme di nobiltà. Il nostro auspicio è quello di poter collaborare con istituzioni e associazioni affinché si arrivi in tempi brevi ad una soluzione positiva per il bene esclusivo della comunità”.