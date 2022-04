“Lodevole iniziativa del Fishing club Altotevere: grande disponibilità al servizio della comunità e dell’ambiente”

A plaudire all’iniziativa è il consigliere regionale della Lega, Manuela Puletti, che prosegue:

“Sono questi gli eventi che vanno valorizzati e incentivati. Vedere decine di persone ritrovarsi una domenica mattina assieme alle famiglie per pulire le sponde del Tevere, in zone dove l’inciviltà ha lasciato il segno, non può che essere un bel segnale. Il rispetto dell’ambiente – prosegue Puletti – passa anche attraverso la pulizia dei corsi d’acqua ed è un obiettivo comune che deve vedere coinvolti istituzioni, associazioni e singoli cittadini nell’intento di contribuire al miglioramento del territorio. Questo appuntamento, diventato ormai un cult in altotevere, è il risultato del lavoro di un’associazione viva e forte del territorio che riesce a coinvolgere decine di persone per senso civico, passione, divertimento e amicizia. Per questo – afferma il consigliere leghista – pur non avendo potuto partecipare per motivi personali, ma ringraziando dell’invito il ‘Fishing Club Alto Tevere’, ritengo doveroso esprimere un sincero plauso al gruppo di giovani tifernati, per la grande disponibilità messa al servizio della collettività. Il loro impegno deve essere preso da esempio, perché solo con l’aiuto di tutti sarà possibile lasciare a chi verrà dopo di noi un ambiente migliore e dei sani principi civici. Grazie anche alla Pro Loco di Piosina, all’Hoppy Bar – conclude – e a tutte le istituzioni per aver contribuito alla realizzazione di questo evento”.