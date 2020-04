Mencaroni: “Rinvio della riapertura irragionevole, pronti a proteste eclatanti”

Un’aspra critica al nuovo Decreto governativo da parte della Confcomercio Umbria. Alla luce di quanto dicharato ieri sera dal Premier Giuseppe Conte, il Presidente Giorgio Mencaroni ha considerato

Lo stesso Mencaroni ha poi tenuto a sottolineare, ancora una volta, che le imprese della nostra regione sono in netta difficoltà e una protratta chiusura aggraverà ulteriormente la loro condizione.

“Le nostre imprese sono esasperate come non mai. Sono pronte davvero a tutto, anche a proteste eclatanti. L’ulteriore rinvio della riapertura degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e di tante attività del turismo e dei servizi, annunciata ieri sera dal premier Conte, è inaccettabile, soprattutto in Umbria, tra le regioni dove il contagio, secondo i dati comunicati da diversi giorni, ha avuto una minore diffusione, tanto da sembrare quella più quotata per una riapertura rapida”.