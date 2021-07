Marsciano: nuove misure restrittive per monitorare gli eventi sul territorio

I pubblici esercizi di somministrazione (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ecc.) che volessero organizzare dei cosiddetti “piccoli trattenimenti” per i propri clienti sono obbligati: a dare comunicazione al Comune di Marsciano della data e dell’ora dell’evento con almeno 3 giorni di anticipo; a trasmettere al Comune copia del nulla osta Siae; a trasmettere un protocollo “Sicurezza Covid” sottoscritto dal Responsabile dell’evento nel quale sono specificamente indicate tutte le azioni e gli accorgimenti attuati per evitare assembramenti, non soltanto nell’area di pertinenza ma anche nelle aree immediatamente limitrofe. Restano valide le normali prescrizioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps) per questo tipo di iniziative e relative al divieto di fare pubblicità all’evento e di far pagare un biglietto o aumentare il costo delle consumazioni.