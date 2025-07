A Solomeo la Festa Rinascimentale e i 100 anni della Filarmonica

Inaugurazione della mostra dedicata al Centenario della Filarmonica, venerdì 18 luglio alle ore 11 presso il Teatro Cucinelli

Prende il via venerdì 18 luglio la tradizionale Festa Rinascimentale di Solomeo, appuntamento ormai attesissimo dell’estate umbra che quest’anno assume un significato ancora più speciale: la Filarmonica di Solomeo, infatti, celebra il suo centenario, simbolo di una lunga storia di passione, cultura e appartenenza.



Per festeggiare questo importante traguardo, la Filarmonica ha organizzato una mostra storica che ripercorre cento anni di attività attraverso documenti originali, fotografie, oggetti e testimonianze, offrendo a tutti la possibilità di scoprire e rivivere i momenti più significativi dell’associazione. L’inaugurazione della mostra si terrà venerdì 18 luglio alle ore 11 presso il Teatro Cucinelli di Solomeo, alla presenza di illustri rappresentanti delle istituzioni: Lorenzo Pierotti, Sindaco di Corciano; Francesco Mangano, Assessore alla Cultura; Andrea Bacelli, Consigliere della Provincia di Perugia; Gianni Paolini Paoletti, Presidente Anbima Umbria; Federica Benda, Fondazione Brunello e Federica Cucinelli; Stefano Gabrielli, Presidente della Filarmonica di Solomeo.

In questi dieci giorni, Solomeo rivivrà l’epoca fiera e gloriosa del Rinascimento: le mura dell’antico Castello, illuminate da centinaia di fiaccole, avvolgeranno i visitatori e ospiti in una festa intrisa di valori autenticamente popolari, dove osti e locandiere rinascimentali li attendono con schietta ospitalità per far degustare i piatti tipici della cucina umbra. L’Antica Taverna, aperta ogni sera dalle 19.30, animerà le vie e le piazze con sapori genuini e convivialità. Le serate saranno scandite da spettacoli, arti e mestieri, musica in piazza e mercatini ispirati all’epoca, con maghi, giullari, mangiafuoco, saltimbanco e trampolieri, insieme agli antichi mestieri dei maestri artigiani che tramandano sapienza e manualità.



Quest’anno, la celebrazione della Filarmonica sarà il filo conduttore di un programma ancora più ricco, pensato per coinvolgere tutta la comunità e i numerosi visitatori.