Sanità in Umbria è “crisi profonda”

Hanno denunciato una sanità umbra “in crisi profonda” i sindacati del settore che hanno annunciato la ripresa della mobilitazione. Lo hanno fatto nel corso di una conferenza stampa.

“Le assunzioni a tempo indeterminato promesse (oltre 1.500) non ci sono – hanno sostenuto i rappresentanti di Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl, Fials e Nursing up dell’Umbria -, non c’è il contratto decentrato e nemmeno le indennità per l’attività Covid svolta, con grande abnegazione, nella seconda e terza ondata della pandemia”. Un quadro che i sindacati dei lavoratori della sanità umbra definiscono “drammatico” e che “ha portato, dopo mesi in attesa di risposte da parte della Regione, a riaprire lo stato di agitazione, programmando una serie di iniziative di mobilitazione che partiranno già dal mese di agosto, senza escludere nessuna possibilità, nemmeno lo sciopero”.