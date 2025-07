A consegnare il riconoscimento sono stati la sindaca Vittoria Ferdinandi e l’assessore allo Sport Pierluigi Vossi

Si è svolta questo pomeriggio, 14 luglio, presso la sala Rossa di palazzo dei Priori la cerimonia di consegna di una pergamena da parte dell’Amministrazione comunale ad Andrea Cardinali, vice presidente della società Amatori Nuoto, per il gesto compiuto lo scorso 25 giugno presso la piscina Pellini.

Andrea Cardinali, da oltre 30 anni figura di spicco del nuoto perugino, si è reso protagonista di un gesto di grande prontezza, lucidità e professionalità, riuscendo a salvare la vita ad un utente della piscina Pellini, colto da malore, eseguendo con successo una manovra di primo soccorso e utilizzando poi il defibrillatore.

E’ un grande piacere ed onore – ha sottolineato la sindaca Vittoria Ferdinandi – poter celebrare un momento come quello odierno, perché il gesto compiuto da Andrea Cardinali rappresenta un esempio di professionalità, competenza ed altruismo Ciò – ha continuato la sindaca – assume un valore ancor superiore perché avvenuto in tempi, come sono quelli che stiamo vivendo, contraddistinti da un crescente individualismo e dall’abitudine di molti di girarsi dall’altra parte di fronte al bisogno ed alle difficoltà altrui. L’esempio di Andrea Cardinali certifica l’importanza di continuare ad investire sulla formazione perché ciò può trasformare gli istruttori in strumenio di aiuto e salvezza nei confronti degli altri”.

Nel ricevere la pergamena dalle mani della sindaca, Andrea Cardinali ha parlato di riconoscimento non solo personale ma da condividere con tutti i componenti dell’associazione Amatori Nuoto che ha fatto della sicurezza un punto centrale della propria attività: “avere personale preparato ed investire sulla sicurezza sono aspetti su cui non si può risparmiare”.

Nel raccontare l’evento, Cardinali ha tenuto a precisare che nell’imminenza dei fatti le emozioni non hanno preso il sopravvento, in quanto la priorità è stata di soccorrere il nuotatore in difficoltà, applicando alla lettera le procedure di soccorso apprese. Portato a termine l’intervento e calata l’adrenalina, poi, tutte le emozioni, fortissime, sono emerse facendo comprendere l’importanza di quanto accaduto.

Rimarranno sempre vive le congratulazioni ricevute dai componenti del reparto ospedaliero che hanno preso in cura il cittadino soccorso ed i suoi ringraziamenti per avergli donato un “secondo compleanno”.

A chiudere la cerimonia è stato l’assessore Pierluigi Vossi che ha voluto ringraziare Andrea Cardinali e tutto lo staff dell’Amatori Nuoto per ciò che giornalmente fanno nelle piscine della città. Vossi ha poi sottolineato che la vicenda accaduta conferma la bontà delle scelte operate dall’Amministrazione in sede di revisione del regolamento per l’affidamento degli impianti comunali, ove tra i requisiti richiesti alle società sono stati inseriti il rispetto delle norme di sicurezza e la presenza di istruttori abilitati al primo soccorso ed all’utilizzo dei defibrillatori. Molte associazioni – ha spiegato Vossi – si sono già adeguate a queste regole e molte altre a breve lo faranno, perché se è vero che negli impianti si vive di sport, è altrettanto vero che certi episodi sono imprevedibili.

Infine Vossi ha espresso apprezzamento per la storia sportiva, pluriennale, di Andrea Cardinali, spiegando che l’Amministrazione comunale continuerà a sostenere le piscine comunali, nella consapevolezza del ruolo centrale che esse svolgono.

