Prisco: “A Terni grande partecipazione per parlare di sicurezza”

Questa sera a Terni abbiamo aperto un gazebo, un punto di ascolto e confronto aperto a tutti i cittadini che resterà per tutta la settimana, per illustrare i contenuti del nuovo Decreto Sicurezza, recentemente approvato dal Parlamento

spiega Emanuele Prisco.

Con questo provvedimento introduciamo misure concrete di contrasto alle occupazioni abusive, a tutela del diritto alla proprietà e del decoro urbano, tutelando soprattutto i più indifesi come gli anziani dalle truffe, i minori dallo sfruttamento per accattonaggio e molto altro ancora. Inoltre, mettiamo a disposizione delle forze dell’ordine nuovi strumenti operativi per intervenire in materia di ordine pubblico e sicurezza locale per fronteggiare situazioni di degrado e illegalità