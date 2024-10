Marsciano, disinnesco ordigno bellico domenica 3 novembre

Comune di Marsciano, disinnesco ordigno bellico, comunicato dell’Esercito

Sono programmate per domenica 03 novembre, con inizio alle ore 11.00, le operazioni di disinnesco e brillamento di una bomba d’aereo da 1000 libbre (454 Kg con circa 240 kg di tritolo), residuato bellico inesploso rinvenuto nel mese di maggio 2024 nel Comune di Marsciano (PG).

Le operazioni coordinate dalla Prefettura di Perugia e dal Comando delle Forze Operative Nord dell’Esercito di Padova saranno condotte dagli artificieri del Reggimento

Genio Ferrovieri di Castel Maggiore (BO) in due fasi distinte che prevedono la neutralizzazione sul posto dell’ordigno e il successivo trasporto e brillamento in un’area sicura nei pressi di una cava nella stessa località di Marsciano (PG).

L’area di evacuazione, in considerazione della tipologia di ordigno, è stata stimata in 1500 metri prevedendo l’evacuazione delle persone che risiedono all’interno della stessa, prevedendo inoltre la chiusura temporanea di alcune strade adiacenti alla zona di ritrovamento dell’ordigno.

Per coordinare le complesse attività il 03 novembre 2024 sarà predisposto a cura della Prefettura di Perugia e del Comune di Marsciano un Centro Coordinamento Soccorsi presso il Palazzetto dello sport del Comune di Marsciano.