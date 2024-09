La giunta ha approvato il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria degli alberi di viale Indipendenza

Nel corso della seduta del 25 settembre la giunta ha approvato il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria degli alberi di viale Indipendenza.

L’intervento, che prevede un importo di 100mila euro finanziato con risorse interamente comunali, è stato illustrato dall’assessore all’ambiente David Grohmann. Va precisato che il progetto NON prevede interventi di abbattimenti di alberi ma di sole potature.

L’operazione si è resa necessaria a seguito di uno studio dettagliato di valutazione delle condizioni vegetative e fitosanitarie di alcune alberature ubicate nei viali cittadini ed in particolare, in viale dell’Indipendenza

Dalla relazione redatta dal tecnico è infatti emerso che le alberature di viale dell’Indipendenza, necessitano di interventi di manutenzione straordinaria: in particolare dovranno essere effettuati lavori, lungo tutto il viale, di potatura di rimonda del secco, branche secche o deperite (ossia rimozione di ramificazioni spezzate, disseccate, ammalate o deperite), potature di alleggerimento (cioè potatura effettuata sulla parte distale di rami, per lo più orizzontali, in maniera da scaricarli dell’eccessivo peso apicale) e riduzione laterale per riequilibrare le chiome al fine di riportare i soggetti arborei in un adeguato range di sicurezza. Ed ancora una potatura di selezione, che ha lo scopo di diradare la chioma ed eliminare getti poco vigorosi ed in competizione tra loro, ed infine una potatura di ricostruzione chioma per selezionare nuovi getti tra quelli con migliore inserzione e distribuzione sulla branca e possibilmente ridare alla pianta anche una struttura tale per cui, nel tempo, si possa riconoscere l’habitus caratteristico della specie.

Tecnicamente la potatura dovrà essere eseguita con la tecnica del “taglio di ritorno” mediante asportazione della branca al di sopra della nuova cima, formando una nuova cima più bassa della precedente senza compromettere la dominanza apicale