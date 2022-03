Magione: doppio appuntamento con eventi legati alla lettura

Prosegue con un doppio appuntamento il programma delle iniziative che gli assessorati alle politiche sociali, assessora Eleonora Maghini, e cultura, assessore Vanni Ruggeri, hanno organizzato in occasione dell’8 marzo sul tema “Dal palco alla società. La donna tra immagine e realtà” e che vede, in contemporanea, anche la celebrazione della Giornata mondiale della poesia.

Dedicato a bambine e bambini l’incontro di venerdì 18 marzo, ore 17.30, con le letture dei libri “Biancaneve e i 77 nani” di D.Calì e R. Barbanègre, rivisitazione di una fiaba classica in nome del rispetto, della dignità, della libertà di ciascuno; e “C’è qualcosa di più noioso che essere una principessa rosa?” di Raquel Díaz Reguera storia che stravolge gli stereotipi della classica principessa vestita di rosa. Carlotta, stufa dei soliti ruoli, desidera vivere le fantastiche avventure dei libri di fiabe, sogna di cacciare i draghi e di volare in mongolfiera.

Le letture verranno fatte da Andreina Panico in modalità online dalla Biblioteca comunale Vittoria Aganoor.

I due libri rovesciano il classico libro per l’infanzia in cui le principesse aspettano il principe facendone protagoniste della propria vita.

Domenica 20 marzo, ore 18, Officina teatrale la Piazzetta, piazza Mengoni, Magione; spettacolo di letture e immagini “La metamorfosi di Calliope” realizzato in collaborazione con il Circolo lettori ad alta voce di Magione e la Compagnia teatrale magionese per la Giornata mondiale della poesia che si celebra il 21 marzo.

“Uno spettacolo – spiegano gli organizzatori – che vuole essere soprattutto un’occasione per tornare a vedersi di persona. L’idea è quella di un percorso poetico intorno al mondo con testi di poetesse provenienti dai cinque continenti. Se anche non direttamente attinente con il momento che stiamo vivendo, anche questa circostanza vuole ribadire la visione di un mondo in cui le differenze siano occasione di confronto e di crescita e non di conflitto”.