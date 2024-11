“Luci sul Trasimeno” illumina il Natale a Castiglione

Dal 7 dicembre al 6 gennaio, spettacoli, cioccolato e l’albero in acqua più grande del mondo

Vivere la magia delle Feste in un borgo incantato ammirando uno specchio d’acqua, il quarto in Italia per dimensioni, che risplende di colori? A Castiglione del Lago si può. Tra stupore e sorprese, il Natale si accende con le “Luci sul Trasimeno”, l’evento giunto alla quinta edizione che diventa irrinunciabile per soddisfare gli occhi di grandi e piccini nel periodo più amato dell’anno e che è stato presentato stamane a Perugia preso Palazzo Donini, sede della Giunta regionale. Da sabato 7 dicembre e fino al 6 gennaio, dunque, calore e colore, profumi e sapori, intrattenimento ed attrazioni renderanno la cittadina lacustre la capitale del Natale nel centro Italia, coinvolgendo numerose realtà. Grande protagonista lui, sua Maestà l’Albero di Natale più grande del mondo costruito sull’acqua con le sue 2.400 luci perimetrali e le 250 lampade interne, ma soprattutto una lunghezza di oltre un chilometro (1.080 metri per la precisione) e 50 metri di larghezza grazie a 7.165 metri di cavo sorretti da 166 pali portanti. Non basta: c’è il valore aggiunto dell’utilizzo del 100% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

A presentare la manifestazione il Sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico, il neo Vicepresidente della Provincia di Perugia nonché Presidente dell’Unione dei Comuni del Trasimeno Sandro Pasquali, l’Assessore del Comune di Cortona Silvia Spensierati, l’Amministratore Unico di Sviluppumbria Michela Sciurpa, il Direttore del GAL Trasimeno-Orvietano Francesca Caproni accompagnata dal Vicepresidente Romeo Pippi, il Presidente di Confcommercio Trasimeno Mirko Salvi, il Presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci e il Presidente e la Vicepresidente dell’Associazione “Eventi Castiglione del Lago Ets” Marco Cecchetti e Laura Parbuono.

“Riuscire anche quest’anno ad accendere un’opera ingegneristica tanto geniale ed ambiziosa non era così scontato e quindi è motivo di enorme soddisfazione poter regalare di nuovo ai cittadini e alle migliaia di turisti di ogni parte d’Italia il sogno di oltre cento volontari che si impegnano tutto l’anno per la nostra comunità”, ha detto Marco Cecchetti, Presidente di “Eventi Castiglione del Lago”. Che poi non ha mancato di ringraziare tutte le realtà “che collaborano o contribuiscono a vario titolo a realizzare una manifestazione ormai punto di riferimento nazionale per le Festività natalizie: dal Gal Trasimeno-Orvietano a Sviluppumbria, da Confcommercio Trasimeno all’associazione “I Borghi più belli d’Italia” fino a tutte le Istituzioni. A cominciare, tra queste, dal Comune di Cortona per la sinergia di marketing territoriale stretta con quello castiglionese per promuovere unitariamente gli eventi di questo periodo. Discorso a sé lo merita poi la partnership con un evento celebre come Eurochocolate: è per noi un grande onore aver raccolto la fiducia di Eugenio Guarducci nel rendere reale il progetto “Chokolake” il cui seme venne piantato già dal 2019”.

Il gemellaggio tra Amministrazioni comunali e con l’evento cortonese “Natale di Stelle” è una delle novità 2024: “Si tratta di una grande opportunità da cogliere insieme – ha detto il Sindaco castiglionese Matteo Burico – intorno ad un meraviglioso collettore quale è l’Albero di Natale, sia per valorizzare i nostri territori sia per creare occasioni di crescita economica e turistica nella speranza che questa iniziativa rappresenti solo l’inizio di una collaborazione ben oltre l’aspetto amministrativo”. Idee condivise anche sul fronte toscano dall’Assessore Silvia Spensierati che, nel portare i saluti del Sindaco di Cortona Luciano Meoni, ha sottolineato come “i due territori dopo essersi spesso guardati reciprocamente con rispetto ed interesse ora sono finalmente entrati nell’ottica di un volano promozionale comune sia delle proprie bellezze naturali sia a livello di eventi e iniziative culturali. Soddisfazione, dunque per aver abbattuto le minime distanze chilometriche e soprattutto un plauso ad un’associazione come “Eventi” per il grande coraggio nell’aver affrontato una sfida molto difficile, ma ad oggi vincente”.

Tornando a “Luci sul Trasimeno” in termini di spettacolo, spicca quello che verrà offerto tramite l’inedito “Wonder Show”, pura meraviglia luminosa tra led e fuochi “freddi” che, ripetuto per ben tre volte nell’arco di ogni singola sera (alle 17.30, alle 19.30 e alle 21.30) precederà l’accensione ordinaria del pomeriggio e le due speciali successive, ideate per favorire lo stupore di diversi flussi di visitatori.

Altro esordio di rilievo, come si accennava, la rassegna “Chocolake”, dolce parentesi firmata Eurochocolate, manifestazione pronta a sbarcare al Trasimeno con i propri stand in cui sarà possibile degustare e acquistare decine di tipologie di cioccolata. “Spruzzeremo cacao al posto della neve sul maestoso Albero di Natale in acqua – ha scherzato il patron Eugenio Guarducci – consci di realizzare un primo esperimento concreto al fine di instaurare una collaborazione più ampia e soprattutto stabile in futuro nell’area del Trasimeno. Per i turisti sarà un’occasione per proseguire gli assaggi in uno scenario altrettanto suggestivo dopo l’evento di Perugia; per l’associazione “Eventi” un’opportunità per rafforzare insieme il proprio valore attrattivo sul territorio”.

Saranno proprio le postazioni dedicate al “cibo degli Dei” ad introdurre i visitatori, attesi a migliaia da ogni parte d’Italia, al “Percorso dell’Albero” (aperto dalle 17 alle 23) che condurrà al belvedere prospiciente la Rocca del Leone, unico punto da cui sarà visibile l’enorme struttura in acqua. A rendere ancor più stupefacente l’impatto per grandi e piccini, le varie attrazioni presenti all’interno: lo sfavillante “Babbo Natale Xmas Garden”, con la possibilità di incontrare Santa Klaus e i suoi aiutanti tra sorprese incantate e tantissimi giochi, il “Sentiero del Presepe” in un’ambientazione straordinaria e ricca di magia; l’inedito “Xmas Café”, per gustare cibi e bevande natalizi e non solo.

A completare l’offerta tornano poi a grande richiesta il “Ghiaccio Park” con una pista di pattinaggio su ghiaccio totalmente rinnovata in piazza Dante (in funzione dalle 15.30 alle 23 nei giorni feriali e dalle 10 alle 23 in quelli prefestivi e festivi); il tradizionale “Villaggio dei mercatini” (orario dalle 15.30 alle 22 nei giorni feriali e dalle 10 alle 22 in quelli prefestivi e festivi) con decine di operatori che nelle rispettive “casette” esporranno il migliore artigianato e le più svariate tipicità locali e nazionali, dall’oggettistica ai prodotti alimentari; il sempre affascinante e coinvolgente “Castiglione del Lego”, corposa esposizione di costruzioni da record per un trionfo di mattoncini colorati nella Sala Preconsiliare di Palazzo della Corgna (orario dalle 15.30 alle 23 nei giorni feriali e dalle 10 alle 23 in quelli prefestivi e festivi); e infine gli allestimenti più belli lungo le vie e le piazze del centro storico di Castiglione del Lago che saranno affollate ogni sabato, domenica e festivi da artisti di strada, intrattenimento e spettacoli itineranti.

“Il coinvolgimento dell’intera città è un ulteriore punto di forza della manifestazione”, ha spiegato il Presidente di Confcommercio Trasimeno, Mirko Salvi, “e di questo va dato atto, oltre che ai castiglionesi, alle aziende e ai commercianti che non hanno fatto mancare la propria disponibilità aderendo a molte iniziative, tra cui le vetrine natalizie a tema cioccolato”. Soddisfazione per il sostegno prestato è emersa anche dagli interventi dell’Amministratore unico di Sviluppumbria Michela Sciurpa (“E’ importante la condivisione di tante iniziative sul territorio e in particolare “Luci sul Trasimeno” è la punta di diamante tra quelle che promuoviamo sul nostro portale umbriatourism.it”) e del Direttore del Gal Trasimeno-Orvietano Francesca Caproni (“Siamo stati i primi a credere in questo progetto un po’ folle cinque anni fa e il successo crescente ripaga la nostra fiducia spingendoci a impegnarci ancora di più per questa splendida intuizione”). Il Vicepresidente della Provincia di Perugia Sandro Pasquali, alla sua prima uscita in questa veste, ha infine plaudito al “forte senso di comunità dei volontari e dell’associazionismo castiglionese che fa da stimolo a tutte le realtà del comprensorio del Trasimeno e dà lustro all’intera compagine provinciale all’insegna di una crescente unità”.

Da non dimenticare, infine, la miriade di iniziative collaterali organizzate da gruppi e associazioni tra presepi statici e viventi nella vicina Pozzuolo Umbro, mostre fotografiche e artistiche, Concerti di Natale ed eventi enologico-musicali, giochi e tombole per i ragazzi; e ancora una suggestiva “Festa a Palazzo della Corgna” (il 7 dicembre dalle ore 18) in abiti storici a cura del gruppo storico “Gli Orti di Mecenate” e di “Lagodarte”; la 1° Giornata del Naso Rosso (spettacolo di clownterapia con truccabimbi, baby dance e intrattenimento con giochi e cantastorie a cura dell’associazione VIP Trasimeno) domenica 15 dicembre dalle ore 15; il “Tuffo di Capodanno” di Mister “Trasimeno Ok” a cura dell’associazione “Quelli del ’65”); e infine il 6 gennaio la tradizionale “BefanAvis” a cura dell’Avis di Castiglione del Lago con sorprese per tutti i bambini.

Un’infinità, insomma, di proposte per ogni gusto ed età (tutte le informazioni sono reperibili sul sito internet www.lucisultrasimeno.it), pronte a rendere la cittadina lacustre sempre più fruibile e attrattiva, confermandosi come “Borgo delle Feste” per eccellenza.