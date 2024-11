SOS Villaggi dei Bambini, sport e solidarietà: rappresentativa del Perugia Calcio vs ItalianAttori

Sabato 30 novembre, Ore 10:00

Stadio “Renato Curi”, Perugia (PG)

Perugia, 28 novembre 2024 – Mancano solo due giorni alla tanto attesa Partita della Solidarietà. Gioco, divertimento e solidarietà, compongono il mix vincente che scenderà in campo sabato 30 novembre alle ore 10:00 allo stadio Renato Curi di Perugia.

Sportivi e personaggi noti del mondo dello spettacolo si sfideranno a favore di SOS Villaggi dei Bambini in occasione della Partita della Solidarietà. L’iniziativa, sull’onda degli straordinari successi delle edizioni precedenti, mira a ricordare l’importanza della Convenzione ONU per i Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che si celebra il 20 novembre di ogni anno. A disputare il match saranno una rappresentativa del Perugia Calcio e l’ItalianAttori.

Il 30 novembre sarà una giornata da vivere all’insegna delle riflessioni importanti e dell’impegno concreto. Proprio in nome dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e con il coinvolgimento delle scuole del territorio, saremo uniti nel mandare un messaggio di pace, solidarietà e vicinanza a tutti i bambini che vivono in zone di conflitto, per questo motivo la partita verrà aperta con la bandiera della pace che anticiperà il calcio di inizio.

La Squadra ItalianAttori, scende in campo con la seguente formazione: Gilles Rocca, Antonio Serrano, Marco Vivio, Vincenzo De Michele, Matteo Nicoletta, Piero Masotti, Danilo D’Agostino, Giorgio Borghetti, Emiliano Ragno, Niccolò Senni, Sebastiano Rizzo, Piero Cardano, Andrea Walts, Marco Aiello, Danilo Curi, Mauro Franciotti, Fabrizio Bricchi.

L’evento mira a coniugare sport, divertimento e solidarietà, con l’obiettivo di sostenere tutti insieme i progetti che SOS Villaggi dei Bambini porta avanti attraverso i suoi Programmi e i Villaggi SOS presenti in Italia, a favore dei bambini e dei ragazzi più vulnerabili, privi di cure familiari o a rischio di perderle, affinché possano crescere in una situazione di parità con i propri coetanei, concretizzando appieno il proprio potenziale e la possibilità di vivere una vita indipendente. L’Organizzazione, infatti, si impegna costantemente a lasciare un impatto positivo sul presente e sul futuro dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie che sostiene e accompagna, nonché sulle loro comunità. Scegli di fare la differenza e scendi in campo accanto a SOS Villaggi dei Bambini.

Si ringrazia la terna arbitrale che sarà così composta: Giuseppe Repace, Antonio Repace, Marco Repace.

L’evento è promosso insieme al Comune di Perugia e con il patrocinio del Comune e della Provincia di Perugia, dell’Ufficio Scolastico Regionale, del CONI, di RAI Umbria, della Lega Dilettanti FIGC Umbria, dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Perugia, della Fise Umbria, dell’Università per Stranieri di Perugia e in collaborazione con US Acli Provinciale Perugia APS e Acli Provinciale Perugia APS.

Il costo simbolico del biglietto per assistere alla partita è di 5€ (inclusa prevendita). Le prevendite saranno disponibili tramite il circuito Ticketone al seguente link: https://bit.ly/partitaperugia e nella biglietteria Perugia Calcio e ricevitorie a Perugia. L’intero ricavato sarà devoluto a favore dell’Organizzazione.

SOS Villaggi dei Bambini si impegna affinché i bambini e i ragazzi che non possono beneficiare di adeguate cure genitoriali crescano in una situazione di parità con i propri coetanei, realizzando appieno il proprio potenziale e la possibilità di vivere una vita indipendente. È presente in Italia da oltre 60 anni e oggi opera attraverso 8 Programmi e Villaggi SOS, a Trento, Ostuni, Vicenza, Saronno, Mantova, Torino, Crotone e Milano. SOS Villaggi dei Bambini si prende cura di oltre 2.600 persone, tra bambini, ragazzi e famiglie che vivono gravi situazioni di disagio, e sostiene i diritti di oltre 47.000 bambini e giovani, protagonisti delle sue attività di Advocacy. È parte del network SOS Children’s Villages, presente in 136 tra Paesi e territori dove aiuta circa 3 milioni di persone, e del quale ospita e gestisce a livello internazionale il Programma globale di esperti sulla salute mentale e sul supporto psicosociale.