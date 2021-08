L’Hotel Subasio inserito in ‘valore paese italia’ come patrimonio di pregio storico-artistico

L’hotel Subasio è inserito in Valore Paese Italia, una delle principali iniziative di promozione del turismo e della cultura connessi alla valorizzazione del patrimonio pubblico, coordinata dall’Agenzia del Demanio con la partecipazione del ministero della Cultura, del Ministero del turismo, dell’Enit (Agenzia nazionale turismo) e Difesa Servizi spa.

È stato infatti firmato il protocollo d’intesa tra l’Agenzia del Demanio (Direzione regionale Toscana e Umbria), il Comune di Assisi e la Asp Casa di Riposo “Andrea Rossi” per avviare, a partire dall’hotel Subasio, una collaborazione istituzionale finalizzata alla valorizzazione a rete di immobili pubblici di grande pregio storico-artistico situati lungo itinerari storico-religiosi e ciclopedonali, per favorire, attraverso la mobilità dolce, il turismo lento, la scoperta di territori e destinazioni minori del territorio del Comune di Assisi.

Si chiude così la travagliata storia dell’hotel Subasio dopo anni di contenziosi, ricorsi e controricorsi, iniziati con l’interdittiva antimafia, emessa dal prefetto di Reggio Calabria, nel giugno del 2015 (e reiterata nel 2019) nei confronti dei titolari della società che avevano in gestione l’albergo grazie a una gara pubblica vinta nel 2013.

Il sindaco Stefania Proietti, appena insediatosi nel 2016, aveva revocato la licenza di commercio alla società rappresentata dai Fratelli Catalano proprio a causa dell’interdittiva antimafia. E da allora ne è scaturita una battaglia giudiziaria per tornare in possesso di un bene storico e pregevole.

L’hotel Subasio è di proprietà della Casa di riposo “Andrea Rossi”, frutto di un lascito testamentario della signora Violante Gregari, vedova di Andrea Rossi, allora proprietario della storica struttura, con una finalità ben precisa: utilizzare i proventi per migliorare le condizioni di vita degli anziani ricoverati.

“Nonostante le enormi difficoltà legate alla pandemia di questo ultimo anno e mezzo che hanno coinvolto tutte le strutture residenziali per anziani – ha dichiarato Alessio Allegrucci, presidente della Asp “Andrea Rossi” – l’hotel Subasio è sempre rimasto in cima alle priorità del CdA della Casa di Riposo. E’ grazie alla collaborazione tra enti pubblici che nasce questo protocollo, l’auspicio è che l’hotel Subasio torni presto a splendere come nel passato e, con i suoi proventi, a sostenere la Casa di Riposo di Assisi”.

“Da oggi finalmente l’hotel Subasio – ha aggiunto il sindaco – potrà tornare ad avere un futuro grazie al sostegno di partner istituzionali di altissimo livello e credibilità, come l’Agenzia del Demanio, vari ministeri, l’Enit, Invitalia, l’Istituto per il credito sportivo, Anas, Anci. E sarà a disposizione della comunità e di tutti coloro che vorranno ammirare le straordinarie bellezze della nostra città. Ci auguriamo prima possibile di vederlo riaperto e frequentato da personalità e ospiti prestigiosi, come un tempo, fulcro della vita non solo turistica ma anche culturale della nostra città.”