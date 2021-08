“Oltre all’evidente fallimento della Giunta Tesei, l’Umbria nuovamente ultima sulle vaccinazioni under 19”

Così il portavoce della minoranza, Fabio Paparelli (Pd).

“Le statistiche ufficiali, in l’Umbria, parlano di ‘quota zero dosi’ ovvero oltre il 70 per cento della popolazione tra i 12 e 19 anni di età non ha ancora ricevuto alcuna dose di vaccino. Quelli diffusi sono dati molto preoccupanti, che sarà dura recuperare in meno di 20 giorni, tenuto conto anche dello stallo generale in cui versa il Governo regionale, in virtù della crisi aperta all’interno della maggioranza, in cui, sullo sfondo si stanno misurando a distanza anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Per altro, ripetiamo da mesi, che lo scontro di potere e, tra poteri, che si sta consumando all’interno della Lega e della destra umbra, dopo solo un anno e mezzo di governo, sta portando la Giunta regionale a mettere sistematicamente in secondo piano le questioni più rilevanti e sensibili per i cittadini umbri come le questioni legate all’emergenza sanitaria e alla crisi economica e sociale. I fatti, purtroppo, confermano quanto questa destra sia più interessata alla spartizione delle poltrone ad ogni livello, tanto da perdersi nei meandri di faide interne durissime di cui, lo stesso Melasecche, è stato protagonista . La riprova è data dal fatto che lui stesso è vittima dei suoi fallimenti, a partire dagli ospedali da campo gestiti dalla Protezione civile e da alcune iniziative e false promesse assai discutibili sia sulla città di Perugia, ‘con il nodino’ che di Terni con la commistione tra nuovo Stadio e cliniche private”.