Busitalia: potenziato trasporto ad Assisi con navette dedicate per G7 inclusione e disabilità

Il 14 ottobre ad Assisi

Navette gratuite ogni 10 minuti dalle ore 8 alle 20



Assisi, 12 ottobre 2024 – Busitalia (Gruppo FS) è sponsor tecnico del G7 Inclusione e Disabilità che si terrà dal 14 al 16 ottobre ad Assisi e Perugia. In occasione della prima giornata dei lavori, che si terrà lunedì ad Assisi, verranno potenziati i servizi di trasporto con navette gratuite dedicate che collegheranno i parcheggi e la Stazione FS di Assisi con il centro città.

Le navette saranno operative lunedì 14 ottobre dalle ore 8 alle 20 e offriranno un passaggio ogni 10 minuti circa. Saranno riservate e gratuite per i partecipanti al G7, garantendo un collegamento efficiente e comodo tra i parcheggi e la stazione e i principali punti di interesse della città, tra cui il Teatro Lyrick e la Basilica di San Francesco d’Assisi.

Le linee urbane A e B, già attive quotidianamente con una frequenza di 40 minuti, continueranno a collegare il centro storico con i principali luoghi turistici di Assisi facilitando gli spostamenti anche durante l’evento.

Inoltre, sarà disponibile il servizio Assisi Link che collega la Stazione FS con il centro storico in circa 10 minuti. Questo servizio, attivo tutti i giorni della settimana con partenze ogni 30 minuti, offre collegamenti integrati con i servizi ferroviari da e per Assisi, migliorando l’accessibilità alla città durante il G7.

Confermato anche il servizio Umbria Airlink che collega le città di Assisi e Perugia all’Aeroporto Internazionale dell’Umbria San Francesco con corse coordinate all’orario di arrivo e partenza dei voli.

Busitalia ha aderito a questo importante evento internazionale, riconoscendo l’importanza dei temi legati all’inclusione e alla mobilità accessibile come elementi centrali per lo sviluppo sostenibile delle città. La partecipazione al G7 Inclusione e Disabilità rappresenta un impegno concreto da parte dell’Azienda nel garantire soluzioni di trasporto efficienti e inclusive, promuovendo così una maggiore accessibilità e facilitando la partecipazione di tutti, anche in situazioni di grande affluenza come quella di Assisi durante l’evento.

Per ulteriori informazioni sui servizi di trasporto, è possibile visitare il sito ufficiale di Busitalia: www.fsbusitalia.it