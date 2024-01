La Scuola Comunale di Musica di Gualdo Tadino propone un corso di recitazione cinematografica

Tutte le informazioni

La Scuola Comunale di Musica di Gualdo Tadino Etralab, diretta dal maestro Francesco Demegni, sempre attiva con tante iniziative, nel mese di febbraio propone un corso di recitazione cinematografica.

Il 17 e 18 Febbraio, infatti, si svolgerà il Workshop di recitazione cinematografica: Il corpo la mente e l’anima.

“Il workshop – ha sottolineato il Direttore della Scuola di Musica di Gualdo Tadino, Francesco Demegni – articolato su due giorni di otto ore l’una, si propone di sviluppare il processo empatico dell’attore e aiutarlo ad entrare nella emotività di un personaggio, acquisendo nello stesso tempo una conoscenza della tecnica della recitazione cinematografica. Il corso sarà svolto da docenti molto qualificati e sarà a numero chiuso, massimo 20 allievi”.

Docenti:

Simona Tartaglia: aiuto regista, regista di seconda unità, casting director, docente di recitazione cinematografica. (IMDB) Conoscenza del rapporto dell’attore con la macchina da presa, interazione con gli altri attori, differenze tra la recitazione teatrale e quella cinematografica

Dott.ssa Carla Bucci: psicoterapeuta e psicologa clinica specializzata in psicologia sistemica relazionale e familiare. (Linkedin) Lavoro orientato a cogliere, attraverso l’osservazione interattiva dei soggetti del gruppo, blocchi e gabbieemotive e provare insieme a rendere fluido e libero il proprio sé espressivo.

Dott.ssa Ponzio M. M. Marilena: Laureata in Scienze Motorie, Haelthy Habits Trainer specializzata in percorsi di benessere, Psicomotricista, Personal Trainer con approccio di ricerca psicomotoria. (Linkedin) Esperienze percettivo – motorie per esperire sé stessi, favorire la consapevolezza delle potenzialità del proprio corpo come mezzo di comunicazione. Prossemica, gestione dello spazio e ne e interazione con gli altri.

Programma Workshop:

Venerdì 17 Febbraio 2024

11.00 – 13.00 Attivazione corporea

13.00 – 14.00 pausa pranzo

14.00 – 16.00 lavoro sui blocchi emotivi dell’attore

16.00 – 19.00 riprese monologhi

Sabato 18 Febbraio 2024

10.00 – 12.00 Attivazione corporea, consapevolezza

14.00 lavoro sui blocchi emotivi dell’attore

15.00 – 18.00 riprese dialoghi

Proiezione e valutazione

Improvvisazione con tutti e tre i docenti

Stiamo ancora scegliendo il luogo del corso, che sarà a numero chiuso, massimo 20 allievi.

Data del corso 17 e 18 febbraio 2024

Iscrizioni fino al 25 gennaio 2024

Al momento dell’iscrizione inviare il curriculum

Contattare: 3358239703

etralabevents@gmail.com

Costo: 270 euro