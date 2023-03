La Provincia rinnova l’appuntamento con Infodonna

Online il nuovo numero della pubblicazione dedicata alla Giornata internazionale della Donna

Ricca di spunti per riflettere e parlare di parità di genere, diritti fondamentali e libertà di ogni essere umano, torna “Infodonna”, l’ormai irrinunciabile appuntamento che la Provincia di Perugia dedica all’8 marzo, Giornata internazionale della Donna.

La pubblicazione, curata dall’ufficio Pari opportunità, è da oggi consultabile online sul portale dell’Ente (www.provincia.perugia.it).

In apertura troviamo l’intervento della presidente Stefania Proietti che, nel ricordare il profondo significato dell’8 marzo, coglie l’occasione per rilanciare il raggiungimento della parità tra uomini e donne. Questo punto per la presidente “deve essere un obiettivo, la priorità delle priorità nell’agenda di tutti”.

A seguire la consigliera Erika Borghesi, delegata alle pari opportunità, pone l’attenzione sulle libertà delle donne nel mondo, tematica al centro del progetto “Donne e diritti negati”, promosso dalla Provincia di Perugia con la partecipazione delle scuole del territorio.

Su questa stessa scia anche una toccante testimonianza della rivolta delle donne in Iran racchiusa nello slogan “Donna, vita, libertà”.

All’interno della rivista, inoltre, la consigliera di Parità della Provincia, Giuliana Astarita, presenta un’approfondita analisi sulla missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e sulla certificazione della parità di genere.

In più, le pagine di Infodonna offrono l’opportunità di scoprire e approfondire figure femminili capaci di lasciare un segno tangibile. Non a caso, in questo numero sono presenti notevoli contributi sulla poetessa Patrizia Cavalli, nata a Todi, e sulla scrittrice contadina Rina Gatti, in occasione del centenario della sua nascita. Si parla poi del premio “Future Female”, importante progetto sul welfare al femminile.

Immancabile, infine, lo spazio dedicato al personale della Provincia di Perugia, con un curioso pezzo del giornalista Roberto Cerquaglia, neo direttore della testata “Cittadino e Provincia” dell’Ente, che racconta il debutto in Umbria dell’attrice Gina Lollobrigida.