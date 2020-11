La Provincia di Perugia avvia le procedure per la progettazione del nuovo polo scolastico di Norcia. A febbraio il bando di gara per 2 milioni e 680mila euro. Bacchetta: “Significativo passo avanti dal terremoto 2016”

Con delibera 185 del 24 novembre scorso, la Provincia di Perugia, individuata come soggetto attuatore, ha avviato le procedure per la progettazione del polo scolastico di Norcia. Entro febbraio sarà pubblicato un bando di gara per affidare la progettazione per un importo di 2 milioni e 680mila euro finanziati con i fondi del terremoto come da ordinanza del Commissario per la ricostruzione del 21 novembre scorso.