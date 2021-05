“La presidenza della Seconda Commissione ci nega l’invio della documentazione sull’impiantistica regionale dei rifiuti contenuta nel pnrr”

È quanto dichiara il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca.

“Nonostante non sia membro effettivo della Seconda commissione, non per mia scelta, statuto e regolamenti garantiscono pieno accesso agli atti e alle informazioni ai consiglieri tutti. Accesso che formalizzerò comunque attraverso una richiesta formale scritta in attesa di risposta entro i termini di legge. Cosa c’è da nascondere? Per quale motivo impedire la fruizione e la visione di una documentazione tanto importante per i cittadini, la loro salute e l’integrità ambientale? Stiamo parlando di inceneritori, discariche, impianti per il trattamento dei rifiuti e produzione di Css”.