Digitale: “Avanti con voucher connettività. In Umbria a disposizione oltre 1,9 milioni di euro”

Lo afferma la deputata 5Stelle in commissione Lavoro, Tiziana Ciprini.

“L’esigenza di connettività è infatti risultata vitale in questo periodo di pandemia e, in particolare, per gli studenti costretti a seguire le lezioni a distanza, tramite la didattica digitale. Le famiglie con un Isee sotto i 20mila euro, potranno richiedere un contributo fino a 500 euro per dotarsi di una connessione internet, di tablet o computer: per l’Umbria sono stati messi a disposizione fondi per un totale di oltre 1,9 milioni di euro. Oltretutto, a beneficiarne saranno anche le imprese che, a causa dell’emergenza da Covid, sono state costrette a ricorrere allo smart working. Sul sito del ministero dello Sviluppo Economico, attraverso Infratel, sarà possibile fare richiesta per il suddetto voucher. Si tratta di una misura importante che porterà progressivamente a colmare il divario infrastrutturale esistente, promuovendo la banda ultralarga e accorciando così le distanze digitali tra i cittadini”.